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Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kasımpaşa: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 22.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


4. dakikada Hadergjonaj'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada ön direğe hareketlenen Umut'un dokunuşunu kaleci İsmail çizgi üzerinden çeldi. Ardından savunma topu uzaklaştırdı.


10. dakikada Ömer Bayram'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza alanında topa iyi yükselen Alpaslan'ın kafa vuruşu kaleci Ertuğrul'da kaldı.


32. dakikada Cicaldau'nun yay gerisinden verdiği pasta sol tarafta topla buluşup ceza sahasına giren Ömer Bayram'ın çapraz pozisyondan çektiği şutu kaleci Ertuğrul ayaklarıyla oyun alanına çeldi.


39. dakikada Kasımpaşa'nın kullandığı köşe vuruşu sonrası hızlı çıkan Galatasaray'da meşin yuvarlakla buluşan Morutan, kendi yarı sahasından bekletmeden pasını rakip sahaya hareketlenen Halil'e verdi. Bu oyuncunun bir süre top sürdükten sonra ceza sahasına girmeden hafif sağ çaprazdan yaptığı vuruş filelere gitti. 1-0


45+3. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda arka direğe gelen topun sahibi olan Tarkan, pasını penaltı noktası yakınlarında bulunan Donk'a aktardı. Donk'un yerden çektiği şut ağlarla buluştu. 1-1



Stat: Nef


Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Samet Çiçek, Yusuf Bozdoğan


Galatasaray: İsmail, Yedlin, Nelsson, Marcao, Ömer, Aanholt, Alpaslan, Morutan, Kerem, Cicaldau, Halil


Yedekler: Fatih, Oğulcan, Luyindama, Atalay, Aytaç, Barış Alper, Emre, Bartuğ, Arda, Boey


Teknik Direktör: Domenec Torrent


Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk, Tarkan, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Travnik, Mortadha, Ahmet, Umut


Yedekler: Erdem, Harun, Sakıb, Brecka, Mehmet Feyzi, Taha Veysel, Varga, Sarp, Fall, Hasan Emre


Teknik Sorumlu: Ümit Şengül


Goller: Halil (dk. 39) (Galatasaray), Donk (dk. 45+3) (Kasımpaşa)

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