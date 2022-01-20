Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kasımpaşa: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'ya 3-1'lik skorla mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar üst üste üçüncü yenilgisini aldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada Morutan'ın pasıyla sağ taraftan ceza sahasına giren Halil'in yerden kale önüne çevirdiği topa Kerem'in altıpas içinden yaptığı vuruş direkten döndü. Dönen topa tekrar Kerem dokundu ancak meşin yuvarlak bu kez yandan auta gitti.

57. dakikada Travnik'in ara pasında meşin yuvarlağın sahibi olan Umut Bozok'un ceza sahası içi sol çaprazından çektiği şut yan ağlarda kaldı.

60. dakikada sol kanattan Mortadha'nın son çizgiye inmeden yerden ceza sahasına yaptığı ortada penaltı noktası yakınlarındaki Umut Bozok'un şutu ağlara gitti. 1-2

90+2. dakikada ceza sahası içine girip son çizgiye inen Fall'ın içeri çevirdiği topa Umut vuruşunu yaptı. Direk dibinde bulunan Varga'nın dar açıdan yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-3

Stat: Nef

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Samet Çiçek, Yusuf Bozdoğan

Galatasaray: İsmail, Yedlin, Nelsson, Marcao, Ömer, Aanholt (Arda Turan dk. 79), Alpaslan (Barış Alper dk. 62), Morutan (Emre dk. 62), Kerem, Cicaldau, Halil (Oğulcan dk. 79)

Yedekler: Fatih, Luyindama, Atalay, Aytaç, Bartuğ, Boey

Teknik Direktör: Domenec Torrent

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk, Tarkan, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Travnik (Brecka dk. 90+3 ?), Mortadha (Varga dk. 90+2), Ahmet (Fall dk. 54), Umut

Yedekler: Erdem, Harun, Sakıb, Mehmet Feyzi, Taha Veysel, Sarp, Hasan Emre

Teknik Sorumlu: Ümit Şengül

Goller: Halil (dk. 39) (Galatasaray), Donk (dk. 45+3), Umut Bozok (dk. 60), Varga (dk. 90+2) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Travnik (Kasımpaşa)