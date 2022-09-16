Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Konyaspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 7.
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine girerek son çizgiye inen Boey pasını içeri aktardı. Kale önünde Oliveira'nın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
6. dakikada sol taraftan Bytqi'nin içeri çevirdiği topa kale önünde Endri Çekici'nin vuruşunda meşin yuvarlak Muslera'da kaldı.
15. dakikada ceza sahası dışından Endri Çekici'nin sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
23. dakikada Emin'in hatasında topu kapan Muhammet Demir sağ taraftan ceza sahası içine girip son çizgiye inerek pasını ortaya aktardı. Penaltı noktası yakınlarında topla buluşan Hadziahmetovic'in şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
27. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Endri Çekici'nin sert şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.
44. dakikada sağ taraftan Ahmet Oğuz'un içeri çevirdiği topa kale önünde Soner Dikmen'in vuruşunda meşin yuvarlağı Muslera oyun alanına çeldi. Dönen topu takip eden Soner'in tekrar yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Stat: Nef
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Emin Bayram, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Gomis
Yedekler: Okan Kocuk, Dubois, Midtsjo, Seferovic, Berkan Kutlu, Rashica, Yusuf Demir, Abdulkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Icardi
Teknik Direktör: Okan Buruk
Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calva, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Paz, Bytqi, Endri Çekici (Cebrail Karayel dk. 31), Muhammet
Yedekler: Erhan Erentürk, Karahan Subaşı, Uğurcan Yazgılı, Pavicic, Kahraman Demirtaş, Ikpeazu, Oğulcan Ülgün, Ahmet Karademir, Diouf
Teknik Direktör: İlhan Palut
Goller: Oliveira (dk. 2) (Galatasaray), Endri Çekici (dk. 15) (Konyaspor)
Sarı kart: Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)