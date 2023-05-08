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Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Medipol Başakşehir: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 33.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir'i 1-0'lık skor ile mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


60. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Deniz Türüç'ün sol ayağı ile yaptığı sert şutta top kaleci Fernando Muslera'nın müdahalesi ile kornere gitti.


63. dakikada Deniz Türüç'ün sağ taraftan kullandığı kornerde ön direkte Mahmut'un dokunduğu meşin yuvarlak, uzak kale direğinin dibinden dışarı çıktı.


81. dakikada Kerem'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşu sonrası kale önünde iyi yükselen Abdülkerim'in kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak savunmada Duarte'ye de çarparak üst kale direğine çarptı ve kornere gitti.



Stat: Nef


Hakemler: Halil Umut Meler, Emre Eyisoy, Kerem Ersoy


Galatasaray: Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Kazımcan Karataş (Leo Dubois dk. 90+5 ?), Sergio Oliveira (Fredrik Midtsjo dk. 74), Lucas Torreira, Milot Rashica (Kaan Ayhan dk. 88 ?), Dries Mertens (Nicola Zaniolo dk. 74), Kerem Aktürkoğlu (Barış Alper Yılmaz dk. 87 ?), Mauro Icardi


Yedekler:Okan Kocuk, Yunus Akgün, Bafatemi Gomis, Sam Adekugbe, Juan Mata


Teknik Direktör: Okan Buruk


Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Leanardo Duarte, Ahmed Touba, Lucas Lima (Caner Erkin dk. 67), Lucas Biglia (Berkay Özcan dk. 66), Deniz Türüç (Philippe Keny dk. 80 ?), Mahmut Tekdemir, Danijel Aleksic (Adnan Januzaj dk. 56), Serdar Gürler, Joao Figueiredo (Stefano Okaka dk. 80 ?)


Yedekler: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Wu Shaocong, Batuhan Çelik, Edgar Ie


Teknik Direktör: Emre Belözoğlu


Gol: Mauro Icardi (dk. 45+8) (Galatasaray)


Sarı kartlar: Sacha Boey, Lucas Torreira (Galatasaray) Lucas Biglia (Başakşehir)

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