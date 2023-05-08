Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Medipol Başakşehir: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir'i 1-0'lık skor ile mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

60. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Deniz Türüç'ün sol ayağı ile yaptığı sert şutta top kaleci Fernando Muslera'nın müdahalesi ile kornere gitti.

63. dakikada Deniz Türüç'ün sağ taraftan kullandığı kornerde ön direkte Mahmut'un dokunduğu meşin yuvarlak, uzak kale direğinin dibinden dışarı çıktı.

81. dakikada Kerem'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşu sonrası kale önünde iyi yükselen Abdülkerim'in kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak savunmada Duarte'ye de çarparak üst kale direğine çarptı ve kornere gitti.

Stat: Nef

Hakemler: Halil Umut Meler, Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

Galatasaray: Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Kazımcan Karataş (Leo Dubois dk. 90+5 ?), Sergio Oliveira (Fredrik Midtsjo dk. 74), Lucas Torreira, Milot Rashica (Kaan Ayhan dk. 88 ?), Dries Mertens (Nicola Zaniolo dk. 74), Kerem Aktürkoğlu (Barış Alper Yılmaz dk. 87 ?), Mauro Icardi

Yedekler:Okan Kocuk, Yunus Akgün, Bafatemi Gomis, Sam Adekugbe, Juan Mata

Teknik Direktör: Okan Buruk

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Leanardo Duarte, Ahmed Touba, Lucas Lima (Caner Erkin dk. 67), Lucas Biglia (Berkay Özcan dk. 66), Deniz Türüç (Philippe Keny dk. 80 ?), Mahmut Tekdemir, Danijel Aleksic (Adnan Januzaj dk. 56), Serdar Gürler, Joao Figueiredo (Stefano Okaka dk. 80 ?)

Yedekler: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Wu Shaocong, Batuhan Çelik, Edgar Ie

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Gol: Mauro Icardi (dk. 45+8) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Sacha Boey, Lucas Torreira (Galatasaray) Lucas Biglia (Başakşehir)