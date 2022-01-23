İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 23.

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Galatasaray, lider Trabzonspor'u konuk ediyor. İlk 45 dakika, sarı-kırmızılı takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


15. dakikada Boey'in kullandığı taç atışında topu alan Halil 2 rakibinden sıyrılıp sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun plase vuruşunda kaleci Uğurcan topa hakim oldu.


29. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, pasını verdiği sırada Denswil tarafından düşürüldü. VAR uyarısı sonrasında hakem Atilla Karaoğlan pozisyonu tekrar izleyerek penaltı noktasını gösterdi.


31. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Cicaldau, meşin yuvarlağı kalecinin ters köşesine göndererek takımını öne geçirdi. 1-0


39. dakikada Trabzonspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top Berkan Kutlu'da kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından sert şutunda Hugo'ya çarpan top direkt kaleye yöneldi. Kontrpiyede kalan Uğurcan buna karşın son anda topu kornere tokatlamayı başardı.



Stat: Nef


Hakemler: Atilla Karaoğlan, Bahattin Duran, Tarık Ongun


Galatasaray: Fatih, Boey, Marcao, Nelsson, Ömer Bayram, Taylan, Berkan, Emre Kılınç, Kerem, Cicaldau, Halil


Yedekler: İsmail Çipe, Yedlin, Aanholt, Babel, Morutan, Luyindama, Barış Alper, Bartuğ, Arda, Feghouli


Teknik Direktör: Domenec Torrent


Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Denswil, Hugo, Puchacz, Dorukhan, Berat, Visca, Nwakaeme, Bakasetas, Cornelius


Yedekler: Erce, Arda Akbulut, Siopis, Hamsik, İsmail Köybaşı, Salih Kavrazlı, Yunus Mallı, Murat Cem, Ahmetcan, Serkan Asan


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Gol: Cicaldau (dk. 31 pen.) (Galatasaray)


Sarı kartlar: Uğurcan, Denswil, Peres (Trabzonspor)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.