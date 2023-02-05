Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 23.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. saniyede Torreira'nın Muslera'ya aktarmak istediği pasta Abulkadir araya girerek ceza yayı önünde topun sahibi oldu. Abdulkadir'in hızlı pasında penaltı noktası yakınlarından topla buluşan Maxi Gomez meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1
13. dakikada Icardi'nin pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Oliveira'nın yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
18. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Kerem'in aktardığı pasla Icardi penaltı noktası yakınlarında buluştu. Icardi'nin pasında ceza sahasına sağ çaprazdan giren Mertens'in sert şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak ağlara gitti. 1-1
42. dakikada Mertens'in pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Dubois'in sol taraftan son çizgiye inerek yaptığı vuruş yandan auta gitti.
Stat: Nef
Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Ekrem Kan
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdulkerim Bardakcı, Dubouis Torreira, Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
Yedekler: Okan Kocuk, Midtsjo, Yunus Akgün, Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Gomis, Kazımcan Karataş
Teknik Direktör: Okan Buruk
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Hugo, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Lahtimi, Abdulkadir Ömür, Bakasetas, Trezeguet, Gomez
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Bartra, Hüseyin Türkmen, Arif Boşluk, Naci Ünüvar, Gbamin, Bardhi, Doğucan Haspolat, Yusuf Yazıcı, Umut Bozok
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Maxi Gomez (dk. 1) (Trabzonspor), Mertens (dk. 18) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Eren Elmalı (Trabzonspor) Nelsson (Galatasaray)