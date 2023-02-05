İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 23.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


13. saniyede Torreira'nın Muslera'ya aktarmak istediği pasta Abulkadir araya girerek ceza yayı önünde topun sahibi oldu. Abdulkadir'in hızlı pasında penaltı noktası yakınlarından topla buluşan Maxi Gomez meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1


13. dakikada Icardi'nin pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Oliveira'nın yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.


18. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Kerem'in aktardığı pasla Icardi penaltı noktası yakınlarında buluştu. Icardi'nin pasında ceza sahasına sağ çaprazdan giren Mertens'in sert şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak ağlara gitti. 1-1


42. dakikada Mertens'in pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Dubois'in sol taraftan son çizgiye inerek yaptığı vuruş yandan auta gitti.



Stat: Nef


Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Ekrem Kan


Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdulkerim Bardakcı, Dubouis Torreira, Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi


Yedekler: Okan Kocuk, Midtsjo, Yunus Akgün, Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Gomis, Kazımcan Karataş


Teknik Direktör: Okan Buruk


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Hugo, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Lahtimi, Abdulkadir Ömür, Bakasetas, Trezeguet, Gomez


Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Bartra, Hüseyin Türkmen, Arif Boşluk, Naci Ünüvar, Gbamin, Bardhi, Doğucan Haspolat, Yusuf Yazıcı, Umut Bozok


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Goller: Maxi Gomez (dk. 1) (Trabzonspor), Mertens (dk. 18) (Galatasaray)


Sarı kartlar: Eren Elmalı (Trabzonspor) Nelsson (Galatasaray)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.