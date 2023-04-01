Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Adana Demirspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 27.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
68. dakikada sağ taraftan Stambouli'nin ortasında kale önünde Cherif Ndiaye'nin kafa vuruşunda kaleye yönelen meşin yuvarlağı çizgi üzerinden Nelsson uzaklaştırdı.
79. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Rashica'nın sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
86. dakikada sağ taraftan Boey'in içeri çevirdiği top Adana Demirspor savunmasından sekti. Pozisyonu takip eden Midtsjo ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
90+6. dakikada Rodrigues'in ceza sahası içinde Yunus Akgün'e yaptığı müdahaleyi hakem Ali Şansalan penaltı olarak değerlendirdi.
90+8. dakikada Zaniolo'nun kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç'ın müdahalesi ile sağından filelere gitti. 2-0
Stat: Nef
Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Olguncan, Serkan Ok
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Adekugbe (Kazımcan Karataş dk. 84 ?), Torreira, Oliveira (Midtsjo dk. 74), Rashica, Mertens (Zaniolo dk. 64), Kerem Aktürkoğlu (Yunus Akgün dk. 74), Icardi (Gomis dk. 84 ?)
Yedekler: Okan Kocuk, Dubois, Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz, Mata
Teknik Direktör: Okan Buruk
Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Morel, Semih Güler, Rodrigues, Badou Ndiaye, Stambouli, Akintola (Yusuf Sarı dk. 65), Onyekuru (Guldbrandsen dk. 85 ?) Emre Akbaba (Mert Çetin dk. 84 ?), Cherif Ndiaye
Yedekler: Karacic, Vedat, Manev, İsmail Çokçalış, Gökhan İnler, Furkan Soyalp, Yusuf Erdoğan
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Goller: Midtsjo (dk. 86), Zaniolo (dk. 90+8 pen.) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Oliveira, Mertens, Adekugbe, Boey (Galatasaray) Svensson, Emre Akbaba, Akintola, Guldbrandsen (Adana Demirspor)