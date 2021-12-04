Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Altay: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, Altay'ı ağırladı. Müsabaka 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Aanholt'un sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Halil'in kafa vuruşunda arka direğe seken topa kafa vuran Feghouli'nin vuruşu direğin üstünden auta çıktı.

58. dakikada Aanholt'un sol taraftan ceza sahası içine girip yerden verdiği pasta Halil'in şutu savunmada kaldı.

79. dakikada Patrick van Aanholt'un sağ taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Diagne'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti. 2-1

82. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topu alan Bamba'nın şutunu kaleci Muslera kornere çeldi.

83. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda İbrahim'in köşe vuruşunda top Berkan Kutlu'ya temas etti. Hakem Cüneyt Çakır devam kararı verirken daha sonra VAR uyarısıyla tekrarını izlediği pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.

86. dakikada beyaz noktanın başına geçen Bamba'nın kullandığı penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-2

Stat: Nef

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Galatasaray: Fernando Muslera, DeAndre Yedlin (Ryan Babel dk. 90+1 ?), Victor Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu (Aytaç Kara dk. 90+1 ?), Taylan Antalyalı (Olimpiu Morutan dk. 69), Sofiane Feghouli, Halil Dervişoğlu (Barış Alper Yılmaz dk. 69), Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Muhammed (Mbaye Diagne dk. 69)

Yedekler: İsmail Çipe, Alpaslan Öztürk, Oğulcan Çağlayan, Christian Luyindama, Emre Kılınç

Teknik Sorumlu: Necati Ateş

Altay: Lis, Cebrail Karayel, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Kazımcan Karataş (Thaciano dk. 79), Kappel, Poko (Erhan Çelenk dk. 90+1 ?), Zeki Yıldırım (Paixao dk. 90+1 ?), Rodriguez (Ahmed Rayyan dk. 68), Pinares (Ceyhun dk. 68), Bamba

Yedekler: Cihan, Tolga, Serge Aka, Cem, Deniz Kadah

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Goller: Pinares (dk. 18), Bamba (dk. 86 pen.) (Altay), Halil (dk. 34), Diagne (dk. 79) (Galatasaray)

Sarı kartlar: DeAndre Yedlin, Muslera (Galatasaray), Pinares, Cebrail, Zeki, Bamba (Altay)