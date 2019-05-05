Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanan derbi mücadelesinde Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk etti. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 2-0 kazanarak liderliğe yükseldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada Mariano'nun kullandığı taç atışını alan Diagne, ara pasını Fernando'ya çıkardı. İlk şutu Karius'tan dönen Fernando, ikinci hamlesinde topu filelere gönderdi ve farkı ikiye çıkardı. 2-0

58. dakikada Mariano'nun ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Diagne'nin sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşu Karius iki hamlede kontrol etti.

60. dakikada Adem Ljajic'in çizgiye inerek yaptığı ortada penaltı noktasında kafa ile vuran Vida'nın topu, altı pas üzerinde bulunan takım arkadaşı Dorukhan'dan döndü.

62. dakikada Lens'in sol kanattan içeri ortasında altı pas üzerinde Adem Ljajic'in dokunuşunda Muslera topu kornere gönderdi.

66. dakikada Fernando'nun çizgiye inip, penaltı noktası üzerinde çıkarttığı topla buluşan Onyekuru'nun şutu farklı bir şekilde üstten auta çıktı.

77. dakikada sol çaprazdan Adem Ljajic'in kullandığı serbest vuruşu Muslera kolayca kontrol etti.

82. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Lens'in ceza alanı içinden penaltı noktası üzerine çevirdiği topta Burak Yılmaz'ın şutunu Muslera çizgi üzerinde kontrol etti.

90+2. dakikada Kagawa'nın pasında sol çaprazda topa buluşan Burak'ın şutu direğin yanında auta çıktı.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Bülent Yıldırım, Serkan Ok, Asım Yusuf Öz

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk (Selçuk dk. 81 ?), Fernandox, Feghouli (Emre Akbaba dk. 90 +1 ?), Onyekurux (Linnes dk. 90+5 ?), Belhanda, Diagne

Yedekler: İsmail, Ahmet, Ömer, Semih, Emre Taşdemir, Yunus, Muğdat

Teknik Direktör: Fatih Terim

Beşiktaş: Karius, Gökhan (Adriano dk. 53), Mirin, Vida, Caner (Quaresma dk. 57), Atiba, Necip, Dorukhan (Kagawa dk. 75), Lens, Adem Ljajic, Burak Yılmaz

Yedekler: Utku, Oğuzhan, Mustafa Pektemek, Roco, Güven, Muhayer, Larin

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Onyekuru (dk. 44), Fernando (dk. 55) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Belhanda, Onyekuru (Galatasaray), Lens, Caner, Vida, Adem, Gökhan, Necip, Kagawa (Beşiktaş)