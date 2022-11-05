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Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 13.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


59. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Oliveira'nın içeri çevirdiği topa kale önünde Icardi'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1


67. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Mertens'in plase şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.


71. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazından Mertens'in kale önüne aktardığı pasta Icardi dokunuşunu yaptı. Üst direğe çarpan top oyun alanına döndü. Dönen topa Abdulkerim'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.


75. dakikada sol kanatta topla buluşan Kerem'in ceza sahası içine girip kaleciyle karşı karşıya kalarak dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.


84. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Cenk Tosun'un direkt kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Muslera kornere çeldi.


87. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Rashica'nın ceza sahası içine girerek kaleye dikine sokulup yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.



Stat: Nef


Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan


Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdulkerim Bardakcı, Emre Taşdemir (Dubois dk. 80 ?), Torreira (Emin Bayram dk. 90+2 ?), Oliveira (Midtsjo dk. 90+2 ?), Barış Alper Yılmaz (Kerem Aktürkoğlu dk. 64), Rashica, Mertens (Berkan Kutlu dk. 80 ?), Icardi


Yedekler: Okan Kocuk, Mata, Yunus Akgün, Gomis, Kazımcan Karataş


Teknik Direktör: Okan Buruk


Beşiktaş: Mert Günok, Rosier (Tayfur Bingöl dk. 40), Tayyip Talha Sanuç, Saiss, Umut Meraş (Necip Uysal dk. 70), Fernandes, Souza, Salih Uçan (Redmond dk. 64), N'koudou (Muleka dk. 64), Cenk Tosun, Weghorst


Yedekler: Ersin Destanoğlu, Emrecan Uzunhan, Wellinton, Dele Alli, Atiba, Kerem Atakan Kesgin


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Goller: Icardi (dk. 18 ve 59) (Galatasaray), Cenk Tosun (dk. 28) (Beşiktaş)


Sarı kartlar: Mertens, Oliveira, Torreira (Galatasaray) Souza, Redmond, Necip Uysal, Tayfur Bingöl (Beşiktaş)

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