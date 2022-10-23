Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Corendon Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-kırmızılı ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada Icardi'nin pasında ceza sahası içi kale önünde topla buluşan Mertens'in dokunuşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

17. dakikada sağ taraftan Boey'in ortaladığı topa kale önünde Mertens'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Runarsson'da kaldı.

22. dakikada Efkan'ın kendi ceza sahası içinde yaptığı hatalı pasta Oliveira araya girerek topu kaptı ve bekletmeden pasını kale önündeki Icardi'ye aktardı. Icardi'nin yerden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

31. dakikada Alanyaspor'un hızlı atağında Sacha Boey'in orta sahada Candeias'a yaptığı müdahalenin ardından hakem Ali Palabıyık, Boey'e direkt kırmızı kart göstererek oyun dışı bıraktı.

Stat: Nef

Hakemler: Ali Palabıyık, Erdem Bayık, Serkan Çimen

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdulkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Torreira, Oliveira, Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Icardi

Yedekler: Okan Kocuk, Dubois, Midtsjo, Seferovic, Yunus Akgün, Gomis, Berkan Kutlu, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz, Mata

Teknik Direktör: Okan Buruk

Corendon Alanyaspor: Runarsson, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Rassoul, Yusuf Özdemir, Lusamba, Fer, Efkan Bekiroğlu, Efecan Karaca, Candeias, Ahmed Hassan

Yedekler: Yusuf Karagöz, Umut Güneş, Zinedine Ferhat, Diedhiou, Eduardo, Targhalline, Pereira, Balkovec, Oğuz Aydın, Doumbia

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Goller: Mertens (dk. 11), Icardi (dk. 22) (Galatasaray)

Kırmızı kart: Boey (dk. 31) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Candeias, Yusuf Özdemir (Corendon Alanyaspor), Muslera, Rashica (Galatasaray)