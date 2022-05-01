Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - DG Sivasspor: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 35.
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, DG Sivasspor'u konuk etti. Konuk ekip, deplasmandan 3-2'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada kazanılan serbest vuruşta Erdoğan ceza sahasına ortaladı. Savunmanın uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlağı Appindangoye kafayla indirdi. Kale sahası önünde topla buluşan Ulvestad düzeltip vurdu ve takımını öne geçirdi. 1-2
56. dakikada Halil Dervişoğlu'nun pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasına girdikten sonra Appindangoye'nin müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Hakem Kadir Sağlam bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.
58. dakikada Appindangoye'nin Kerem'e müdahalesi sonrasında kazanılan penaltı atışında topun başına Gomis geçti. Bu futbolcunun şutunda top filelere gitti. 2-2
64. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışı sağ çaprazındaki Ahmet Oğuz'un önünde kaldı. Bu futbolcunun uzak mesafeden direkt kaleye gönderdiği top uzak köşede ağlarla buluştu. 2-3
Stat: Nef
Hakemler: Kadir Sağlam, Erdinç Sezertam, Mustafa Sönmez
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Semih, Patrick van Aanholt, Taylan, Pulgar (Berkan dk. 76), Emre Kılınç (Halil Dervişoğlu dk. 46), Babel (Morutan dk. 76), Kerem, Gomis (Mustafa Muhammed dk. 76)
Yedekler: Jankat, Alpaslan, Ömer Bayram, Cicaldau, Barış Alper, Arda Turan
Teknik Direktör: Domenec Torrent
DG Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz (Kayode dk. 81 ?), Appindangoye (Goutas dk. 74), Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Ulvestad, Hakan Arslan, Erdoğan, Fajr (Ziya dk. 86 ?), Gradel (Atakan dk. 86 ?), Yatabare (Konate dk. 74)
Yedekler: Muammer, Isaac Cofie, Sefa, Camara, Özkan
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Gomis (dk. 10 ve dk. 58 pen.) (Galatasaray), Yatabare (dk. 44), Ulvestad (dk. 49), Ahmet Oğuz (dk. 64) (DG Sivasspor)
Sarı kartlar: Emre Kılınç, Boey (Galatasaray), Fajr, Ulvestad, Appindangoye, Ahmet Oğuz (DG Sivasspor)