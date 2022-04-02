Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 31.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Taylan Antalyalı'nın savunma arkasına attığı uzun pasta ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, Salih Dursun'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.
4. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Gomis, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0
12. dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında ceza sahası içi sağ tarafındaki Cicaldau ile verkaç yaptıktan sonra penaltı noktası üzerinde topla buluşan Babel, plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
35. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Emre Mor'un çektiği sert şutu kaleci Muslera iki hamlede kontrol etti.
36. dakikada Babel'in pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Cicaldau'nun vuruşu sağ kale direğine çarparak auta gitti.
Stat: Nef
Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Kısal, Murat Ergin Gözütok
Galatasaray: Fernando Muslera, Ömer Bayram, Victor Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu (Emre Kılınç dk. 35), Bafetimbi Gomis
Yedekler: İsmail Çipe, Inaki Pena, Alpaslan Öztürk, Semih Kaya, Erick Pulgar, Olimpiu Morutan, Arda Turan, Barış Alper Yılmaz, Halil Dervişoğlu
Teknik Direktör: Domenec Torrent
Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano, Salih Dursun, Davide Biraschi, Derrick Luckassen, Jure Balkovec, Lucas Biglia, Emre Mor, Kristijan Bistrovic, Abdoulaye Toure, Jimmy Durmaz, Aleksandar Pesic
Yedekler: Utku Yuvakuran, Alpaslan Erdem, Caner Erkin, Levent Mercan, Samed Onur, Adnan Uğur, Yannis Salibur, Ahmed Musa, Bahattin Demircan, Yann Karamoh
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Goller: Bafetimbi Gomis (dk. 4 pen.), Ryan Babel (dk. 12) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Victor Nelsson (Galatasaray), Salih Dursun (Fatih Karagümrük)