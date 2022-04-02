Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Fatih Karagümrük: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

69. dakikada Adnan Uğur'un ceza sahası dışı sağ çaprazından çektiği sert şut direğe çarpıp dışarı gitti.

73. dakikada Balkovec'in penaltı noktası yakınlarından şutunda top Muslera'dan sekti. Dönen meşin yuvarlağa sol çaprazda direk yanından kafayla dokunan Luckassen'in vuruşunda Muslera yine başarılı oldu. Tekrar topun sahibi olan Luckassen'in içeriye çevirdiği top van Aanholt'a çarparak kornere gitti.

74. dakikada hakem Ali Şansalan, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu ekranda izledikten sonra topun van Aanholt'un eline çarptığı gerekçesiyle penaltı karar verdi.

75. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Pesic'in vuruşunda kaleci Muslera sol tarafına gelen topu çeldi. Ardından savunma araya girerek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

77. dakikada Emre Mor'un ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta Muslera topu kolunun altından kaçırdı. Kaleye giden meşin yuvarlağı Muslera, son anda çizgi üzerinde yakaladı.

83. dakikada Emre Kılınç'ın pasında ceza yayı gerisinde topun sahibi olan Berkan Kutlu'nun vuruşunu kaleci Viviano kornere çeldi.

Stat: Nef

Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Kısal, Murat Ergin Gözütok

Galatasaray: Fernando Muslera, Ömer Bayram, Victor Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt, Taylan Antalyalı (Erick Pulgar dk. 64), Ryan Babel, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau (Barış Alper Yılmaz dk. 64), Kerem Aktürkoğlu (Emre Kılınç dk. 35), Bafetimbi Gomis (Halil Dervişoğlu dk. 90+4 ?)

Yedekler: İsmail Çipe, Inaki Pena, Alpaslan Öztürk, Semih Kaya, Olimpiu Morutan, Arda Turan

Teknik Direktör: Domenec Torrent

Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano, Salih Dursun (Caner Erkin dk. 46), Davide Biraschi, Derrick Luckassen, Jure Balkovec, Lucas Biglia, Emre Mor, Kristijan Bistrovic (Levent Mercan dk. 62), Abdoulaye Toure (Yann Karamoh dk. 46), Jimmy Durmaz (Adnan Uğur dk. 62), Aleksandar Pesic

Yedekler: Utku Yuvakuran, Alpaslan Erdem, Samed Onur, Yannis Salibur, Ahmed Musa, Bahattin Demircan

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Goller: Bafetimbi Gomis (dk. 4 pen.), Ryan Babel (dk. 12) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Victor Nelsson (Galatasaray), Salih Dursun, Derrick Luckassen (Fatih Karagümrük)