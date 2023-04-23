Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Fatih Karagümrük: 3 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 31.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı Karagümrük'ün 3-2'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada ceza sahası içine sağ çaprazdan giren Boey'in yerden içeri çevirdiği topa arka direkte Kerem'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0
12. dakikada Kerem'in pasında topla buluşan Zaniolo'nun ceza sahası içine girip kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Batuhan'dan oyun alanına döndü.
18. dakikada Bertolacci'nin uzun pasında Galatasaray yarı sahasında topa sahip olan Diagne'nin ceza sahasına girip sol çapraza inerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
26. dakikada sağ kanattan Lobjanidze'nin yerden içeri çevirdiği topa ön direkte Borini'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-2
29. dakikada sağ taraftan Rashica'nın bekletmeden yaptığı ortada Mertens şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Batuhan'da kaldı.
30. dakikada Lobjanidze'nin sağ çaprazdan yaptığı ortada Boey'in ters kafasında meşin yuvarlak direğe çarparak kale çizgisi üstünde kaldı. Pozisyonu takip eden Borini'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3
41. dakikada hakem Volkan Bayarslan, ceza sahası içinde Lawrence'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle pozisyonu VAR'da yeniden inceleyerek penaltı noktasını gösterdi.
45+1. dakika penaltı noktasına gelen Oliveira'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Batuhan'ın sağından filelere gitti. 2-3
45+7. dakikada Fatih Karagümrük savunmasının hatasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Mertens'in direkt kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Batuhan oyun alanına çeldi.
Stat: Nef
Hakemler: Volkan Bayarslan, Erdem Bayık, Esat Sancaktar
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdulkerim Bardakcı, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Zaniolo
Yedekler: Okan Kocuk, Dubois, Midtsjo, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Mata, Kazımcan Karataş, Icardi
Teknik Direktör: Okan Buruk
Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Biraschi, Dresevic, Baniya, Levent Mercan, Lawrence, Ozdoev, Lobjanidze, Borini, Bertolacci, Diagne
Yedekler: Muzaffer Kablan, Bruno, Ljajic, Kerim Frei, Kazım Kazım, Samed Onur, Colley, Burak Kapacak, Salih Dursun, Adnan Uğur
Teknik Direktör: Andrea Pirlo
Goller: Kerem Aktürkoğlu (dk. 3), Oliveira (dk. 45+1 pen.) (Galatasaray), Diagne (dk. 18), Borini (dk. 26 ve 30) (Fatih Karagümrük)