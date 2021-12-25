Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - FT Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 19.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, FT Antalyaspor'u ağırladı. Müsabaka sarı-kırmızılı ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada sağ taraftan Güray'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası önünde topu alan Doğukan'ın şutunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
52. dakikada ceza sahası dışında topu alan Kerem'in yaptığı düzgün vuruşta top ağlarla buluştu. 2-0
58. dakikada Halil'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topu alan Feghouli'nin yerden şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
60. dakikada sol taraftan topu alan Mukairu'nun ceza sahası içinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı İsmail Çipe kornere çeldi.
75. dakikada Emre'nin pasında ceza sahası dışında topu alan Mustafa Muhammed'in şutunu kaleci Boffin iki hamlede kontrol etti.
Stat: Nef
Hakemler: Ali Şansalan, Volkan Ahmet Narinç, Samet Çavuş
Galatasaray: İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Victor Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt, Aytaç Kara (Alpaslan Öztürk dk. 86 ?), Berkan Kutlu (Atalay dk. 90+3 ?), Sofiane Feghouli (Emre Kılınç dk. 73), Kerem Aktürkoğlu (Barış Alper Yılmaz dk. 86 ?), Halil Dervişoğlu (Morutan dk. 73), Mustafa Muhammed
Yedekler: Fatih, Yedlin, Işık Kaan, Assunçao, Ömer Bayram
Teknik Sorumlu: Necati Ateş
FT Antalyaspor: Boffin, Veysel (Crivelli dk. 64), Naldo, Kudryashov, Floranus (Milosevic dk. 81 ?), Güray, Bünyamin, Fredy, Amilton (Ghacha dk. 64), Doğukan (Gökdeniz dk. 72), Mukairu (Wright dk. 64)
Yedekler: Doğukan, Bahadır, Eren, Nuri Şahin, Hakan Özmert
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Goller: Feghouli (dk. 45+1), Kerem (dk. 52) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Naldo, Veysel, Milosevic (Antalyaspor), Aytaç, Marcao, Kerem, Oğulcan (Galatasaray)