Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 11.
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'yı ağırladı. Müsabaka Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
63. dakikada Marcao'nun uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Feghouli'nin vuruşunda topu kaleci Günay kontrol etti.
66. dakikada Muhammet'in kafayla indirdiği topu ceza sahası içinde alan Dicko'nun vuruşunda meşin yuvarlak Muslera'da kaldı.
73. dakikada Feghouli'nin savunmanın arkasına attığı pasta topu alan Kerem'in ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
Stat: Nef
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, İbrahim Çağlar Uyarcan, Serkan Çimen
Galatasaray: Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Victor Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt (Ömer Bayram dk. 87 ?), Berkan Kutlu, Cicaldau, Olimpiu Morutan (Taylan Antalyalı dk. 74), Kerem Aktürkoğlu (Mustafa Muhammed dk. 82 ?), Barış Alper Yılmaz (Sofiane Feghouli dk. 46), Halil Dervişoğlu (Emre Kılınç dk. 75)
Yedekler: Fatih Öztürk, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Christian Luyindama, Mbaye Diagne
Teknik Direktör: Fatih Terim
Gaziantep FK: Günay, Oğuz Ceylan (Kitsou dk. 67), Djilobodji, Caulker, Ertuğrul, Tosca, Doğan, Merkel (Recep Niyaz dk. 67), Maxim (Figueiredo dk. 77), Dicko (Furkan Soyalp dk. 77), Muhammet
Yedekler: Mustafa, Ulaş, Halil, Messaoudi, Mirza, Cenk
Teknik Direktör: Erol Bulut
Goller: Morutan (dk. 45+3), Kerem (dk. 73) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Maxim, Ertuğrul, Furkan (Gaziantep FK), Nelsson (Galatasaray)