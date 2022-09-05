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Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 5.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'yı konuk etti. İlk yarısı 1-1 biten mücadeleden Galatasaray, 90+1'de bulduğu golle 2-1 galip ayrıldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


56. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Toreira topuk pasıyla Yunus Akgün'ü gördü. Genç futbolcunun plase vuruşunda kaleci Günay yatarak topu kontrol etti.


71. dakikada Gomis'in pasında soldan ceza sahasına giren Mertens, Ertuğrul Ersoy tarafından düşürülünce hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.


73. dakikada topun başına geçen Gomis, penaltıyı kalecinin soluna doğru kullandı ancak Günay Güvenç bu pozisyonda geçit vermedi.


83. dakikada soldan bindiren Patrick van Anholt ceza sahasına ortaladı. Savunmanın arasından yükselen Seferovic'in kafa vuruşunda Günay gole izin vermedi.


83. dakikada Gaziantep FK hızlı çıktı. Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Veliu, Nelsson'a çalımını atıp yerden vuruşunu yaptı ancak Muslera topu kontrol etti.


90+1. dakikada Boey'in pasında topla buluşan Yunus'un şutunda kaleci Günay'dan topu Seferovic tamamladı. Meşin yuvarlak bir kez daha Günay'dan dönerken, Kitsiou'ya çarpan top filelere gitti. 2-1



Stat: Nef


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Ali Saygın Ögel, Alpaslan Dedeş


Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Aanholt, Sergio Oliveira (Berkan Kutlu dk. 76), Torreira (Emre Akbaba dk. 86 ?), Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu (Emin Bayram dk. 46), Dries Mertens (Barış Alper Yılmaz dk. 76), Gomis (Seferovic dk. 76)


Yedekler: Okan Kocuk, Leo Dubois, Emre Kılınç, Hamza Akman, Kazımcan Karataş


Teknik Direktör: Okan Buruk


Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Ertuğrul, Honousek, Kitsiou, Jevtovic, Maxim, Abdulkadir (Furkan Soyalp dk. 75), Mustafa Eskihellaç (Lazar Markovic dk. 59), Sagal (Veliu dk. 82 ?), Figueiredo (Pekhart dk. 59)


Yedekler: Mustafa Bozan, Arda Kızıldağ, Alin Tosca, Halil İbrahim Pehlivan, Ömürcan Artan, Luka Stankovski


Teknik Direktör: Erol Bulut


Goller: Sagal (dk. 27) (Gaziantep FK), Gomis (dk. 36), Kitsiou (dk. 90+1 k.k.) (Galatasaray)


Kırmızı kart: Abdülkerim (dk. 44) (Galatasaray)


Sarı kartlar: Oliveira, Torreira, Okan Buruk (Teknik Direktör) (Galatasaray), Günay, Maxim, Mustafa Eskihellaç, Furkan Soyalp, Kitsiou (Gaziantep FK)

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