Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - İstanbulspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 15.
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, İstanbulspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
15. dakikada Boey'in sağ kanattan ceza sahası içine açtığı ortada arka direkle topla buluşan Gomis'in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü. Dönen topu savunma kornere uzaklaştırdı.
15. dakikada Mertens'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Gomis'in kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-0
20. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kazım'ın sert şutunu kaleci Jensen oyun alanı içine çeldi.
32. dakikada Mertens'in sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde seken topa arka direkte kafa vuran Gomis'in şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanı içine döndü.
37. dakikada Mertens'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topu Midtsjö, Gomis'e indirdi. Gomis gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı boş kaleye ağlara gönderdi.
Stat: Nef
Hakemler: Abdülkadir Bitigen, Serkan Olguncan, Aleks Taşçıoğlu
Galatasaray: Okan Kocuk, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Fredrik Midtsjö, Dries Mertens, Milot Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Gomis
Yedekler: Jankat, Dubois, Patrick van Aanholt, Seferovic, Berkan, Oliveira, Yusuf Demir, Emin, Barış Alper, Mata
Teknik Direktör: Okan Buruk
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Ologo, Okan Erdoğan, Duhan, Rroca, Muammer, Melih, Topalli, Ethemi, İbrahim
Yedekler: Alp Arda, Mehmet Yeşil, Cajic, Oğuzhan, Vefa, Emir Gültekin, Yusuf, Ali Yaşar, Kağan Miray, Mehremic Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Gomis (dk. 15 ve 37) (Galatasaray)
Sarı kart: Duhan (İstanbulspor)