Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - İstanbulspor: 1 (İkinci yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 15.
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
60. dakikada Rashica'nın pasında savunma arkasında sağ çaprazda topla buluşan Kerem'in yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.
77. dakikada penaltı noktasında topu önünde bulan Kerem'in vuruşunda kaleci Jensen'in son anda müdahalesiyle meşin yuvarlak üstten kornere gitti.
82. dakikada sağ taraftan Ethemi'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Mehmet Yeşil meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1
90+3. dakikada Ethemi'nin vuruşunda savunmaya da çarpan top Oğuzhan'ın önünde kaldı. Oğuzhan'ın kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanında auta gitti.
Stat: Nef
Hakemler: Abdülkadir Bitigen, Serkan Olguncan, Aleks Taşçıoğlu
Galatasaray: Okan Kocuk, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş (Patrick van Aanholt dk. 67), Lucas Torreira (Oliveira dk. 90 ?), Fredrik Midtsjö (Berkan dk. 74), Dries Mertens, Milot Rashica (Yusuf Demir dk. 74), Kerem Aktürkoğlu, Gomis (Mata dk. 75)
Yedekler: Jankat, Dubois, Seferovic, Emin, Barış Alper
Teknik Direktör: Okan Buruk
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Ologo (Mehmet Yeşil dk. 80 ?), Okan Erdoğan, Duhan (Oğuzhan dk. 80 ?), Rroca, Muammer, Melih, Topalli (Cajic dk. 58), Ethemi, İbrahim (Emir Gültekin dk. 80 ?)
Yedekler: Alp Arda, Vefa, Yusuf, Ali Yaşar, Kağan Miray, Mehremic
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Gomis (dk. 15, 37) (Galatasaray), Mehmet Yeşil (dk. 82) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Kazımcan Karataş, Mertens, Abdülkerim Bardakçı, Lucas Torreira, Okan Buruk, Mata (Galatasaray), Duhan, Rroca (İstanbulspor)