Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 7.
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Konyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
66. dakikada Yusuf Demir'in pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Van Aanholt'un ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Sehic'te kaldı.
71. dakikada Torreira'nın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Oliveira'nın sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Sehic kornere çeldi.
82. dakikada sol taraftan Dubois içeri yerden ortasını yaptı. Altıpas içinde Calvo'nun ters vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1
89. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla kaleci Sehic oyundan atıldı. Konyaspor'un oyunu durdurma hakkının dolması sebebiyle oyuncu değiştiremedi ve Adil Demirbağ kaleye geçti.
Stat: Nef
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Emin Bayram, Van Aanholt (Dubois dk. 78), Torreira, Oliveira (Midtsjo dk. 87 ?), Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu (Berkan Kutlu dk. 87 ?), Mertens (Yusuf Demir dk. 63), Gomis (Icardi dk. 62)
Yedekler: Okan Kocuk, Seferovic, Rashica, Abdulkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz
Teknik Direktör: Okan Buruk
Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calva, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Paz (Pavicic dk. 65), Bytqi, Endri Çekici (Cebrail Karayel dk. 31 (Oğulcan Ülgün dk. 81 ?), Muhammet (Diouf dk. 81 ?)
Yedekler: Erhan Erentürk, Karahan Subaşı, Uğurcan Yazgılı, Kahraman Demirtaş, Ikpeazu, Ahmet Karademir
Teknik Direktör: İlhan Palut
Goller: Oliveira (dk. 2), Calvo (dk. 82 k.k.) (Galatasaray), Endri Çekici (dk. 15) (Konyaspor)
Kırmızı kart: Sehic (dk. 89) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Kerem Aktürkoğlu, Muslera, Icardi, Midtsjo (Galatasaray), Calvo, Oğulcan Ülgün (Konyaspor)