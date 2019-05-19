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Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - M.Başakşehir: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 33.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir'i konuk etti. Fatih Terim'in öğrencileri, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı karşılaşmayı Feghouli ve Onyekuru'nun attığı gollerle 2-1 kazanarak Süper Lig'de 22. kez şampiyonluğa ulaşmayı başardı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


47. dakikada Belhanda'nın kullandığı korner atışında iyi yükselen Feghouli kafayı vurdu, direkten dönen topu yine Feghouli röveşatayla tamamladı ve eşitliği getiren isim oldu. 1-1


55. dakikada soldan bindiren Onyekuru, savunmanın arkasına sarkan Belhanda'yı gördü. Defanstan önce topa dokunan Faslı futbolcu, skoru 2-1 yaptı. Ancak Başakşehirli oyuncuların itirazı sonrasında VAR'a danışan Cüneyt Çakır, pozisyon öncesinde Diagne'nin topu elle aldığına hükmederek golü iptal etti.


64. dakikada kazanılan serbest vuruşta Belhanda ceza sahasına ortaladı, Başakşehir savunmasından seken topu Onyekuru kafayla tamamladı ve takımını öne geçiren isim oldu. 2-1


75. dakikada Onyekuru'nun yerde kalması sonucu kazanılan serbest vuruşu Selçuk İnan kullandı. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği top yan direğe çarpıp auta çıktı.



Stat: Türk Telekom


Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun


Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Fernando, Donk (Selçuk dk. 46), Feghouli (Linnes dk. 90+2 ?), Onyekuru, Belhanda, Diagne (Semih dk. 85 ?)


Yedekler: İsmail, Ahmet Çalık, Sinan, Linnes, Ömer, Emre Taşdemir, Yunus, Muğdat


Teknik Direktör: Fatih Terim


M.Başakşehir: Mert, Caiçara, Kudriashov, Mahmut, Clichy, Gökhan İnler, Emre (Mossoro dk. 29), Visca, İrfan Can (Adebayor dk. 70), Elia, Bajic (Robinho dk. 81 ?)


Yedekler: Volkan, Attamah, Napoleoni, Soner, Jojic, Uğur, Serdar Taşçı


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Goller: Bajic (dk. 17) (M.Başakşehir), Feghouli (dk. 47), Onyekuru (dk. 64) (Galatasaray)


Sarı kartlar: Bajic, Adebayor, Mossoro (M.Başakşehir), Marcao, İsmail Çipe, Onyekuru, Selçuk (Galatasaray)

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