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Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - MKE Ankaragücü: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 17.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


3. dakikada Berkan'ın pasında Gomis ceza yayı önünden kafayla Mertens'in önüne indirdi. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak üstten az farkla dışarı gitti.


5. dakikada Mertens'in pasında Berkan Kutlu, ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı sert şutta kaleci Bahadır direk dibinden topu kornere çeldi.


7. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Emre Kılınç'ın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta top penaltı noktasında Taylan Antalyalı'nın önünde kaldı. Taylan'ın röveşata ile yaptığı vuruşta üst direğe da çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1


16. dakikada Rashica'nın sağ taraftan ortasında Barış Alper Yılmaz, penaltı noktasından yaptığı kafa vuruşunda topu filelere gönderdi. 1-1


21. dakikada Rashica'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı ortada Abdülkerim, altıpas üzerinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.


30. dakikada sol kanattan Mertens'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Gomis, rakibini geçerek ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Bahadır'ın ayaklarına da çarpan top ağlara gitti. 2-1


41. dakikada Malcuit'in sağ taraftan ortasında, Zahid'in ceza sahası içinde gelişine yaptığı vuruşta kaleci Muslera soluna yatarak topu çeldi. Oyun alanına dönen topa hareketlenen Zahid'in şutu savunmaya çarparak kornere gitti.


45. dakikada Mertens'in ceza sahası içi sol çaprazdan verdiği pasta Berkan'ın ceza yayı üzerinden sert şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.



Stat: Nef


Hakemler: Zorbay Küçük, Kerem Ersoy, Abdullah Bora Özkara


Galatasaray: Fernando Muslera, Leo Dubois, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Patrick van Aanholt, Fredrik Midtsjö, Berkan Kutlu, Milot Rashica, Dres Mertens, Barış Alper Yılmaz, Bafetimbi Gomis


Yedekler: Okan Kocuk, Kerem Aktürkoğlu, Haris Seferovic, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Emin Bayram, Baran Aksaka, Juan Mata, Hamza Akman, Metehan Baltacı


Teknik Direktör: Okan Buruk


MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Marlon, Diack, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Ghayas Zahid, Chatzigiovanis, Ali Sowe


Yedekler: Nurullah Aslan, Atakan Çankaya, Şahverdi Çetin, Pedrinho, Federico Macheda, Yasin Güreler, Giorgi Beridze, Pedro Rodrigues, Oğuz Ceylan, Fıratcan Üzüm


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Goller: Taylan Antalyalı (dk. 7) (MKE Ankaragücü), Barış Alper Yılmaz (dk. 16), Gomis (dk. 30) (Galatasaray)

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