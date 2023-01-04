Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - MKE Ankaragücü: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 17.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek yeniden liderliğe yükseldi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
57. dakikada sağ taraftan topla ilerleyen Mertens, son çizgiden yaptığı orada Gomis, sol ayağıyla gelişine vurmak istedi. Top üstten dışarı gitti.
69. dakikada Ali Sowe'un derinlemesine pasında koşu yapan Malcuit, ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı ortada arka direkte Emre Kılınç'ın kafa vuruşunda kaleye paralel giden top dışarı çıktı.
87. dakikada rakibinden topu kapan Yunus Akgün, ceza sahası içine koşu yapan Barış'a topu aktardı. Barış Alper'in şutunda kalesinden açılarak açıyı kapatan Bahadır gole izin vermedi.
Stat: Nef
Hakemler: Zorbay Küçük, Kerem Ersoy, Abdullah Bora Özkara
Galatasaray: Fernando Muslera, Leo Dubois, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Patrick van Aanholt, Fredrik Midtsjö (Haris Seferovic dk. 90+5 ?), Berkan Kutlu, Milot Rashica (Yunus Akgün dk. 83 ?), Dres Mertens (Yusuf Demir dk. 83 ?), Barış Alper Yılmaz (Baran Aksaka dk. 90+4 ?), Bafetimbi Gomis (Kerem Aktürkoğlu dk. 71)
Yedekler: Okan Kocuk, Emin Bayram, Juan Mata, Hamza Akman, Metehan Baltacı
Teknik Direktör: Okan Buruk
MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Malcuit (Oğuz Ceylan dk. 75), Radakovic, Mujakic, Marlon, Diack, Taylan Antalyalı (Pedrinho dk. 80 ?), Emre Kılınç, Ghayas Zahid (Pedro Rodrigues dk. 81 ?), Chatzigiovanis (Giorgi Beridze dk. 58), Ali Sowe (Federico Macheda dk. 81 ?)
Yedekler: Nurullah Aslan, Atakan Çankaya, Şahverdi Çetin, Yasin Güreler, Fıratcan Üzüm
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Goller: Taylan Antalyalı (dk. 7) (MKE Ankaragücü), Barış Alper Yılmaz (dk. 16), Gomis (dk. 30) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Zahid, Diack, Yasin Güreler (MKE Ankaragücü), Midtsjö, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)