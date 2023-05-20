Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Sivasspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 35.
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Sivasspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda James'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
63. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Boey'in içeri çevirdiği topa uzak direk dibinden Icardi'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
Stat: Nef
Hakemler: Arda Kardeşler, Cevdet Kömürcüoğlu, İbrahim Çağlar Uyarcan
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abulkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Torreira (Berkan Kutlu dk. 87 ?), Oliveira (Midtsjo dk. 66), Rashica (Barış Alper Yılmaz dk. 66), Kerem Aktürkoğlu, Mertens (Mata dk. 74), Icardi (Gomis dk. 86 ?)
Yedekler: Okan Kocuk, Dubois, Kaan Ayhan, Adekugbe, Yusuf Demir
Teknik Direktör: Okan Buruk
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Camara, Hakan Arslan (Mehmet Albayrak dk. 78), Cofie, Robin Yalçın (Keita dk. 57), N'jie (Ahmed Musa dk. 46), Gradel (Emre Gökay dk. 60), Caicedo (James dk. 46)
Yedekler: Emre Satılmış, Muammer Yıldırım, Uğur Çiftçi, Charisis, Saiz
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Icardi (dk. 13 ve 63) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Robin Yalçın (Sivasspor) Mertens (Galatasaray)