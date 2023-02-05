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Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 23.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Trabzonspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


51. dakikada Trezeguet'in ceza sahası içinde Yunus Akgün'e yaptığı müdahaleyi hakem Halil Umut Meler penaltı olarak değerlendirdi.


53. dakikada Icardi'nin kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1


66. dakikada Kerem'in pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Mertens'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın müdahalesiyle kornere gitti.


74. dakikada Kerem'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topa sahip olan Icardi'nin kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta Trabzonspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.


79. dakikada ceza yayı önünden Bakasetas'ın direkt kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Muslera kurtardı.


90. dakikada Yunus'un pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Boey'in çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.


90+2. dakikada sağ taraftan Boey'in içeri çevirdiği topu ön direkte kontrol eden Kerem'in düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.



Stat: Nef


Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Ekrem Kan


Galatasaray: Muslera (Okan Kocuk dk. 85 ?), Boey, Nelsson, Abdulkerim Bardakcı, Dubouis Torreira (Berkan Kutlu dk. 46), Oliveira (Midtsjo dk. 90+5 ?), Barış Alper Yılmaz (Yunus Akgün dk. 46), Mertens (Kaan Ayhan dk. 90+1 ?), Kerem Aktürkoğlu, Icardi


Yedekler: Gomis, Kazımcan Karataş


Teknik Direktör: Okan Buruk


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen (Bartra dk. 70), Hugo, Denswil, Eren Elmalı, Siopis (Yusuf Yazıcı dk. 69), Lahtimi (Gbamin dk. 46), Abdulkadir Ömür (Umut Bozok dk. 80 ?), Bakasetas (Bardhi dk. 80 ?), Trezeguet, Gomez


Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Arif Boşluk, Naci Ünüvar, Doğucan Haspolat


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Goller: Maxi Gomez (dk. 1) (Trabzonspor), Mertens (dk. 18), Icardi (dk. 53 pen.) (Galatasaray)


Sarı kartlar: Eren Elmalı, Gbamin (Trabzonspor), Nelsson (Galatasaray)

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