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Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 3 - Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısının ilk haftasında Galatasaray, taraftarı önünde Ankaragücü’nü konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftasında Galatasaray, taraftarı önünde Ankaragücü'nü konuk ediyor. Maça hızlı başlayan sarı-kırmızılılar ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


1. dakikada Ankaragücü savunmasının uzaklaştıramadığı top Onyekuru'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda defanstan seken topu Sinan Gümüş ağlara gönderdi. 1-0


21. dakikada soldan Linnes'in yaptığı ortada Ndiaye, savunmanın arkasına sarkan Onyekuru'yu gördü. Rakibinden sıyrılan genç futbolcu, çaprazdan düzgün bir vuruşla farkı 2'ye çıkardı. 2-0


26. dakikada Belhanda'nın pasıyla ceza sahasına giren Mariano, kale sahası önündeki Sinan'a güzel bir pas çıkardı. Sinan Gümüş, kendisinin 2, takımının 3. golünü kaydetti. 3-0


32. dakikada Moulin'in sağdan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Kone kafayı vurdu ancak Muslera bu pozisyonda topa sahip olmayı başardı.


33. dakikada sağdan bindiren Belhanda, müsait pozisyondaki Feghouli'yi gördü. Bu futbolcunun yerden şutunda kaleci Altay gole izin vermedi.



Stat: Türk Telekom


Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken


Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Marcao, Linnes, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Onyekuru, Belhanda, Sinan


Yedekler: İsmail, Ahmet, Selçuk, Donk, Ömer, Emre Taşdemir, Yunus, Gökay, Celil, Muğdat


Teknik Sorumlu: Hasan Şaş


Ankaragücü: Altay, İlhan Parlak, Alihan, Heurtaux (Kone dk. 28), Pinto, Faty, Djedje, Kenan, Bifouma, Moulin, Kubilay


Yedekler: Korcan, Sedat, Mehmet Sak, Mahmut Akan, Ozokwo, Cerci, Mahmut Altınkaya, Ender, Kaan


Teknik Direktör: Mustafa Kaplan


Goller: Sinan Gümüş (dk. 1 ve 26), Oynekuru (dk. 21) (Galatasaray)


Sarı kartlar: Moulin, Pinto (Ankaragücü), Belhanda, Linnes, Fernando (Galatasaray)

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