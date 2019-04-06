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Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 3 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 27.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


47. dakikada sağ taraftan Mariano'nun ortasında arka direkte Donk'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Farnolle'de kaldı.


50. dakikada sol taraftan Linnes'in içeri çevirdiği topa kale sahası önünde Emre Akbaba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak Diagne'ye de çarparak ağlara gitti. 2-0


58. dakikada Linnes'in ara pasında ceza sahası içi sol çaprazında topun sahibi olan Emre Akbaba'nın sert şutunda meşin yuvarlak uzak direğin dibinden dışarı çıktı.


68. dakikada sağ taraftan Mariano'nun ortasında arka direkte Onyekuru'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale önünde sekerek üstten auta gitti.


86. dakikada sol taraftan Linnes'in ortasında topa kale önünde Diagne'nin vuruşunda meşin yuvarlak kale önünde Robin Yalçın'dan döndü.


88. dakikada hakem Yaşar Kemal Uğurlu, ceza sahası içerisinde Diagne'nin şutuna Robin Yalçın'ın elle müdahale ettiğini VAR yardımıyla tespit ederek penaltı kararı verdi.


89. dakikada Diagne'nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Farnolle'ün solundan ağlarla buluştu. 3-0



Stat: Türk Telekom


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Asım Yusuf Öz


Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Linnes, Fernando, Belhanda, Feghouli (Muğdat dk. 90+1 ?), Onyekuru (Sinan dk. 83 ?), Emre Akbaba (Selçuk dk. 85 ?), Diagne


Yedekler: İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Ömer, Semih Kaya, Emre Taşdemir, Yunus Akgün, Muğdat Çelik


Teknik Direktör: Fatih Terim


Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Robin Yalçın, Bülent Cevahir, Murat Yıldırım (Bifouma dk. 54), Donald, Aleksic, Adem (Ömer Şişmanoğlu dk. 60), Guilherme, Aboubakar(Pereira dk. 90+6 ?)


Yedekler: Abdulsamed, Eren Tozlu, Sincere, Erkan Kaş, Rahman Buğra, Dia


Teknik Direktör: Erol Bulut


Goller: Diagne (dk. 45+4 pen. ve 89 pen.), Emre Akbaba (dk. 50) (Galatasaray)


Sarı kartlar: Mariano, Marcao (Galatasaray) Guilherme, Robin Yalçın (Evkur Yeni Malatyaspor)

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