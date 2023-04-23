Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 3 - Fatih Karagümrük: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 31.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
64. dakikada Biraschi'nin Rashica'ya ceza sahası içinde yaptığı müdahaleyi hakem Volkan Bayarslan penaltı olarak değerlendirdi.
67. dakikada Icardi'nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Batuhan'da kaldı.
80. dakikada Torreira'nın aşırtma pasında Kerem kafayla penaltı noktasına indirdi. Fatih Karagümrük savunmasından seken topa Boey'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 3-3
90+2. dakikada Torreira'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.
Stat: Nef
Hakemler: Volkan Bayarslan, Erdem Bayık, Esat Sancaktar
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdulkerim Bardakcı, Adekugbe (Dubois dk. 90 ?), Oliveira (Mata dk. 90 ?), Torreira, Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Mertens (Yunus Akgün dk. 78), Zaniolo (Icardi dk. 60)
Yedekler: Okan Kocuk, Midtsjo, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Kazımcan Karataş
Teknik Direktör: Okan Buruk
Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Biraschi (Salih Dursun 90+4 ?), Dresevic, Baniya, Levent Mercan, Lawrence (Adnan Uğur dk. 73), Ozdoev, Lobjanidze (Colley dk. 73), Borini, Bertolacci (Rodrigues dk. 78), Diagne
Yedekler: Muzaffer Kablan, Ljajic, Kerim Frei, Kazım Kazım, Samed Onur, Burak Kapacak
Teknik Direktör: Andrea Pirlo
Goller: Kerem Aktürkoğlu (dk. 3), Oliveira (dk. 45+1 pen.), Boey (dk. 80) (Galatasaray), Diagne (dk. 18), Borini (dk. 26 ve 30) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Lawrence, Levent Mercan, Dresevic (Fatih Karagümrük)