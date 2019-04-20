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Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 3 - İM Kayserispor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 29.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında, zirve mücadelesi veren Galatasaray, İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk etti. Fatih Terim'in öğrencileri 15. dakikada geriye düşmesine karşın ilk yarıda bulduğu gollerle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı ve puanını 59 yaptı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


56. dakikada kullanılan korner atışında savunmanın uzaklaştırdığı top Nagatomo'da kaldı. Japon futbolcu rakibinden sıyrılıp uzaktan çok sert vurdu ancak top direğin hemen yanından auta çıktı.


61. dakikada Diagne'nin akıl dolu ara pasında topla buluşan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Ndiaye aşırtma bir vuruş yaptı ancak kaleci Lung gole izin vermedi.


68. dakikada Kucher soldan bindirip ceza sahası yayı üzerindeki Deniz Türüç'ü gördü. Bu futbolcunun sert şutunda Muslera topa hakim oldu.


72. dakikada Varela'dan aldığı pasta Kucher ceza sahasına ortalarken top direkt kaleye yöneldi. Direğe çarpan meşin yuvarlağı Kravet tamamladı ancak Muslera son anda gole engel oldu.


73. dakikada Deniz Türüç rakibinden sıyrılıp ceza sahası dışından çok sert vurdu. Kaleci Muslera bu pozisyonda da başarılıydı.


83. dakikada kazanılan serbest vuruşta Selçuk İnan topun başına geçti. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği topu kaleci Lung güçlükle kornere çeldi.



Stat: Türk Telekom


Hakemler: Arda Kardeşler, Cevdet Kömürcüoğlu, Hakan Yemişken


Galatasaray: Muslera, Donk, Marcao, Nagatomo, Ndiaye, Fernando, Feghouli (Emre Taşdemir dk. 86 ?), Belhanda (Selçuk dk. 75), Emre Akbaba (Yunus dk. 62), Diagne


Yedekler: İsmail, Ahmet, Linnes, Ömer, Mitroglou, Gökay, Muğdat


Teknik Direktör: Fatih Terim


İM Kayserispor: Lung, Lopes, Levent, Kana Bıyık, Kucher, Sapunaru, Hüseyin Acar, Deniz (Hakan dk. 90+4 ?), Chery (Bilal dk. 83 ?), Umut (Varela dk. 49), Kravets


Yedekler: Muammer, Emre Demir, Nurettin, Adem, Mert


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Goller: Kravets (dk. 15) (İM Kayserispor), Diagne (dk. 16 ve dk. 42 pen.), Nagatomo (dk. 45+4) (Galatasaray)


Kırmızı kart: Lopes (dk. 38) (İM Kayserispor)


Sarı kartlar: Umut Bulut, Kravets, Kucher (İM Kayserispor), Emre Akbaba, Ndiaye, Feghouli (Galatasaray)

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