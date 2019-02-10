Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 3 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 21.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, taraftarı önünde Trabzonspor'u ağırladı. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar, 3-1'lik skorla kazandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Feghouli ile duvar pası yaparak ceza alanına giren Belhanda, şık vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-1
57. dakikada sağ kanattan Yusuf'un kullandığı korner vuruşunda topa iyi yükselen Rodallega'nın kafa vuruşunu Muslera güçlükle kornere çeldi.
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Ümit Öztürk, Kerem Ersoy, Osman Gökhan Bilir
Galatasaray: Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Ndiaye (Selçuk dk. 86 ?), Donk, Feghouli (Yunus dk. 83 ?), Belhanda (Emre Akbaba dk. 89 ?), Onyekuru, Diagne
Yedekler: İsmail, Emre Taşdemir, Ahmet, Semih, Ömer, Muğdat, Mitroglou
Teknik Direktör: Fatih Terim
Trabzonspor: Arda Akbulut, Kamil Ahmet, Hüseyin, Hosseini, Vahid Amiri, Toure (Abdulkadir Parmak dk. 46), Yusuf, Nwakaeme, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Rodallega
Yedekler: Muzaffer, Ali Osman, İbanez, Murat, Berkay, Batuhan, Sosa
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Goller: Diagne (dk. 21), Belhanda (dk. 45 ve 51) (Galatasaray), Rodallega (dk. 30) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Diagne, Donk, Belhanda, Linnes (Galatasaray), Arda Akbulut (Trabzonspor)