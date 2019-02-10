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Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 3 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 21.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, taraftarı önünde Trabzonspor'u ağırladı. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar, 3-1'lik skorla kazandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


51. dakikada Feghouli ile duvar pası yaparak ceza alanına giren Belhanda, şık vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-1


57. dakikada sağ kanattan Yusuf'un kullandığı korner vuruşunda topa iyi yükselen Rodallega'nın kafa vuruşunu Muslera güçlükle kornere çeldi.



Stat: Türk Telekom


Hakemler: Ümit Öztürk, Kerem Ersoy, Osman Gökhan Bilir


Galatasaray: Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Ndiaye (Selçuk dk. 86 ?), Donk, Feghouli (Yunus dk. 83 ?), Belhanda (Emre Akbaba dk. 89 ?), Onyekuru, Diagne


Yedekler: İsmail, Emre Taşdemir, Ahmet, Semih, Ömer, Muğdat, Mitroglou


Teknik Direktör: Fatih Terim


Trabzonspor: Arda Akbulut, Kamil Ahmet, Hüseyin, Hosseini, Vahid Amiri, Toure (Abdulkadir Parmak dk. 46), Yusuf, Nwakaeme, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Rodallega


Yedekler: Muzaffer, Ali Osman, İbanez, Murat, Berkay, Batuhan, Sosa


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Goller: Diagne (dk. 21), Belhanda (dk. 45 ve 51) (Galatasaray), Rodallega (dk. 30) (Trabzonspor)


Sarı kartlar: Diagne, Donk, Belhanda, Linnes (Galatasaray), Arda Akbulut (Trabzonspor)

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