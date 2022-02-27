Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 4 - Çaykur Rizespor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Gedson Fernandes'in sol taraftan ceza sahasına yaptığı ortada Pohjanpalo'nun kafayla indirdiği topu çizgi üzerinde Omar'dan önce alan Boyd, sol çaprazdan çektiği sert şutla fileleri havalandırdı. 1-2

61. dakikada Omar'ın sağ taraftan ceza sahasına ortasında kaleci Tarık'ın, Gomis'e yaptığı müdahale sonrası hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.

64. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Gomis'in vuruşunda kaleci Tarık gole izin vermedi ve topu kornere çeldi.

68. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Kerem, son çizgide kaleci Tarık'ın ayağıyla yaptığı müdahale sonrası yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk, VAR'da pozisyonu izledikten sonra beyaz noktayı gösterdi.

70. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Babel, kalecinin sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-2

87. dakikada Kerem pasını sol kanattan ceza sahası dışındaki Van Aanholt'a aktardı. Bu oyuncu bekletmeden meşin yuvarlağı Berkan ile buluşturdu. Berkan'ın pasında penaltı noktası üzerindeki Feghouli, topu altıpasa doğru hareketlenen Van Aanholt'un önüne bıraktı. Bu oyuncunun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki dokunuşu ağlarla buluştu. 3-2

90+8. dakikada Feghouli'nin yarı sahasından ileriye gönderdiği uzun topta savunmanın arkasına sarkan Gomis, meşin yuvarlağı bir süre sürdürdükten sonra ceza alanına girip kaleci Tarık'ı çalımlayarak attığı golle maçın skorunu belirledi. 4-2

Stat: Nef

Hakemler: Ümit Öztürk, Erdinç Sezertam, Osman Gökhan Bilir

Galatasaray: Pena, Omar Elabdellaoui, Victor Nelsson, Marcao, Patrick Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Emre Kılınç (Ryan Babel dk. 57), Alexandru Cicaldau (Sofiane Feghouli dk. 79), Kerem Aktürkoğlu (Barış Alper Yılmaz dk. 90 ?) Mustafa Muhammed (Bafetimbi Gomis dk. 57)

Yedekler: İsmail Çipe, Alparslan Öztürk, Semih Kaya, Sacha Boey, Erick Pulgar, Ömer Bayram

Teknik Direktör: Domenec Torrent

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Fabricio Baiano, Sebastian Holmen, Carlos Ponck, Eren Albayrak, Lebograng Phiri (Bryan Dabo dk. 66), Gedson Fernandes, Yusuf Sarı (Deniz Hümmet dk. 74), Fernando Boldrin (Ronaldo Mendes dk. 84 ?), Tyler Boyd (Yannick Bolasie dk. 84 ?), Joel Pohjanpalo (Papiss Cisse dk. 66)

Yedekler: Gökhan Akkan, Zafer Görgen, Selim Ay, Emir Han Topçu, Alper Potuk,

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Goller: Gedson Fernandes (dk. 8), Tyler Boyd (dk. 49) (Çaykur Rizespor), Patrick Van Aanholt (dk. 40 ve 87), Ryan Babel (dk. 70 pen.), Gomis (dk. 90+8) (Galatasaray)

Kırmızı kart: Fabricio Baiano (dk. 90+2) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Carlos Ponck, Sebastian Holmen, Fernado Boldrin (Çaykur Rizespor), Omar Elabdellaoui, Emre Kılınç, Mustafa Muhammed, Kerem Aktürkoğlu, Taylan Antalyalı, Pena (Galatasaray)