Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 4 - Demir Grup Sivasspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 17.
Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında son haftaların formda ekibi Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. İlk yarısı 2-2 sona eren karşılaşmayı Galatasaray 4-2 kazanmayı başardı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Fernando'nun orta sahadan attığı ara pasında savunmanın arkasına sarkan Onyekuru, kaleci Tolgahan'dan önce topa dokunarak takımını tekrar öne geçirdi. 3-2
65. dakikada Sivasspor çok etkili geldi. Douglas'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Hakan Arslan'ın vuruşunda Muslera kalesinden zamanında çıkarak gole engel oldu.
69. dakikada Mariano'nun ceza sahasına gönderdiği ortada Belhanda kayarak içeri kesti, Eren Derdiyok'un ıska geçtiği topa Onyekuru sert vurdu ve farkı 2'ye çıkardı. 4-2
74. dakikada Feghouli'nin soldan kullandığı kornere ceza sahası içinde Eren Derdiyok kafayı vurdu. Üst direğe çarpan top ardından çizgiye düştü, kaleci Tolgahan son anda topu uzaklaştırdı.
Stat: Türk Telekom Stadyumu
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu
Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Ozan, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Feghouli (Mustafa dk. 90+5 ?), Onyekurux, Belhanda (Donk dk. 87 ?), Eren (Rodrigues dk. 75)
Yedekler: İsmail, Ahmet, Selçuk, Sinan, Linnes, Ömer, Muğdat
Teknik Sorumlular: Levent Şahin - Ümit Davala
DG Sivasspor: Tolgahan, Douglas, Bjarsmyr, Braz, Uğur, Hakan Arslan, Ndinga (Kone dk. 77), Torje (Rybalka dk. 70), Robinho, Emre (Erdoğan dk. 89 ?), Muhammed
Yedekler: Ali Şaşal, Medjani, Mert, Papp, Aydın, Ziya, Cyriac
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Goller: Robinho (dk. 9 ve dk. 41) (DG Sivasspor), Eren (dk. 20), Feghouli (dk. 30), Onyekuru (dk. 51 ve dk. 69) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Uğur, Braz (DG Sivasspor), Mariano, Fernando (Galatasaray)