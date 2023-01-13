Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 4 - Hatayspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 19.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı A. Hatayspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
57. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından El Kaabi'nin sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.
60. dakikada Boey'in pasında ceza yayı üstünde topla buluan Barış Alper'in sert şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
77. dakikada Yunus'un pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Gomis'in sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-0
Stat: Nef
Hakemler: Kadir Sağlam, Murat Altan, Ogün Kamacı
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdulkerim Bardakcı, Dubois, Oliveira (Rashica dk. 71), Torreira (Midtsjö dk. 87 ?), Barış Alper Yılmaz (Yunus Akgün dk. 70), Kerem Aktürkoğlu (Gomis dk. 70), Mata (Berkan Kutlu dk. 70), Icardi
Yedekler: Okan Kocuk, Emre Taşdemir, Emin Bayram, Seferovic, Yusuf Demir
Teknik Direktör: Okan Buruk
Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Vranjes, Recep Burak Yılmaz, Adekugbe, Boudjemaa (Musa Çağıran dk. 64), Aabid (Kaan Kanak dk. 64), El Kaabi (Twasam dk. 79), Lobjanidze (Sadık Baş dk. 89 ?), Ribeiro (Onur Ergün dk. 79), Bertuğ Özgür Yıldırım
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Kerim Alıcı, Muhammed Mert, Engin Can Aksoy, Saint-Louis
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Goller: Kerem Aktürkoğlu (dk. 9), Mata (dk. 45+4 ve 45+6), Gomis (dk. 77) (Galatasaray)