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Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 5 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 25.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasının kapanış maçında Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u ağırladı. Mücadele sarı-kırmızılıların 5-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


62. dakikada sağ köşeden kullanılan kornerde Bahadır'ın kafa vuruşu direkten döndü. Galatasaray savunmasının uzaklaştırmak isteği topu önünde bulan Diego'nun ceza sahası dışından gelişine çektiği şutu Muslera güçlükle kornere çeldi.


65. dakikada Behanda'nın ara pasında ceza alanı içinde tola buluşan Onyekuru'nun bekletmeden yaptığı vuruşta top filelerle buluştu. 2-0


68. dakikada Feghouli'nin sağ kanattan açtığı ortada Ndiaye, Antalyasporlu Bahadır'dan seken topu filelerle buluşturdu. 3-0


78.dakikada Ndiaye'nin kendi yarı alanından attığı ara pasta topla buluşan Feghouli, ceza alanı içinde boş pozisyondaki Onyekuru'yu gördü. Kaleci ile karşı karşıya kalan Onyekuru, kendisinin ikinci, takımının da dördüncü golünü kaydetti. 4-0


81. dakikada Mairano'dan topu kapan Serdar Özkan'ın, sol köşeden çektiği şutu Muslera kornere çeldi.


87. dakikada Feghouli'nin Belhanda'ya attığı pasta araya giren Diagne, düzgün bir vuruşla topu Boffin'in sağından filelerle buluşturdu. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.


90+4. dakikada Onyekuru'nun pasında Belhanda'nın sert şutu Boffin'den döndü. Boşta kalan topu Diagne kafayla tamamladı ve maçın skorunu ilan etti. 5-0



Stat: Türk Telekom


Hakemler: Arda Kardeşler, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz


Galatasaray: Muslera, Mariano, Lyuindama, Marcao, Emre Taşdemir (Linnes dk. 75), Ndiaye (Mitroglou dk. 80 ?), Belhanda, Feghouli, Onyekurux, Emre Akbaba (Donk dk. 46), Diagne


Yedekler: İsmail, Ahmet, Selçuk, Ömer Bayram, Semih, Muğdat, Yunus


Teknik Direktör: Fatih Terim


Antalyaspor: Boffin, Celustka, Bahadır, Diego, Chico (Cissokho dk. 82 ?), Hakan Özmert, Charles (Serdar Özkan dk. 72), Doğukan (Drole dk. 62), Amilton, Fredy, Doukara


Yedekler: Ferhat, Osman, Zeki, Yekta, Harun, Ozan, Mevlüt


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Goller: Feghouli (dk. 17), Onyekuru (dk. 65 ve 78), Ndiaye (dk. 68), Diagne (dk. 90+4) (Galatasaray)


Sarı Kartlar: Ndiaye, Luyindama (Galatasaray), Charles (Antalyaspor)

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