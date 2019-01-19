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Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 6 - Ankaragücü: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısının ilk haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü’nü 6-0’lık skorla mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 6-0'lık skorla mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


56. dakikada Mariano'nun ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Fernando'nun kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak kaleci Altay'dan döndü.


58. dakikada İlhan'ın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Kubilay'ın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.


60. dakikada Fernando'nun pasında ceza sahası içi kale önünde topla buluşan Onyekuru'nun plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-0


63. dakikada sağ taraftan Feghouli'nin yaptığı yerden ortada arka direkte dar açıda topla buluşan Onyekuru'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 5-0


73. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Koulossa'nın sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.


77. dakikada sağ taraftan Mariano'nun içeriye çevirdiği topa kale önünde Ndiaye'nin kafa vuruşunda kaleci Altay, iki hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.


86. dakikada gelişen Galatasaray atağında Belhanda'nın şutunda top savunmadan sekti. Ndiaye gelişine düzgün bir voleyle topu ağlara gönderen isim oldu. 6-0



Stat: Türk Telekom


Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken


Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon (Gökay Güney dk. 84), Marcao, Linnes (Emre Taşdemir dk. 71), Fernando, Ndiaye, Feghouli, Onyekuru, Belhanda, Sinan (Yunus Akgün dk. 78)


Yedekler: İsmail, Ahmet, Selçuk, Donk, Ömer, Celil, Muğdat


Teknik Sorumlu: Hasan Şaş


Ankaragücü: Altay, İlhan Parlak, Alihan, Heurtaux (Kone dk. 28), Pinto (Mehmet Sak dk. 69), Faty, Djedje, Kenan (Ozokwo dk. 60), Bifouma, Moulin, Kubilay


Yedekler: Korcan, Sedat, Mahmut Akan, Cerci, Mahmut Altınkaya, Ender, Kaan


Teknik Direktör: Mustafa Kaplan


Goller: Sinan Gümüş (dk. 1 ve 26), Oynekuru (dk. 21, 60 ve 63), Ndiaye (dk. 86) (Galatasaray)


Sarı kartlar: Moulin, Pinto, Kenan Özer (Ankaragücü), Belhanda, Linnes, Fernando (Galatasaray)

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