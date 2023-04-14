Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 6 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 29.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 6-0'lık skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Rashica'nın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Icardi'nin yerden vuruşunda meşin yuvarlak uzak direk tarafından auta gitti.
59. dakikada ceza yayı önünden Kerem'in direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 5-0
71. dakikada Oliveria'nın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Zaniolo'nun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 6-0
78. dakikada sağ çaprazdan Dubois'in ortasında arka direkte Mata kale önündeki Gomis'e indirdi. Gomis'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal'de kaldı.
Stat: Nef
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Cevdet Kömürcüoğlu, Candaş Elbil
Galatasaray: Muslera, Boey (Dubois dk. 75), Nelsson, Abdulkerim Bardakcı, Adekugbe, Oliveira, Torreira (Mata dk. 72), Rashica (Zaniolo dk. 65), Kerem Aktürkoğlu (Berkan Kutlu dk. 72), Mertens (Gomis dk. 65), Icardi
Yedekler: Okan Kocuk, Midtsjo, Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz
Teknik Direktör: Okan Buruk
Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Hosseini, Uzodimma, Kemen, Mensah (İlhan Parlak dk. 67), Emrah Başsan (Arif Kocaman dk. 46), Cardoso (Ackah dk. 46), Mane (Ramazan Civelek dk. 73), Thiam (Attamah dk. 67)
Yedekler: Cenk Gönen, Gavranovic, Berat Keskin, Ethem Balcı, Ahmet Malatyalı
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Goller: Icardi (dk. 18, 42 pen. ve 45+12 pen.), Rashica (dk. 24), Kerem Aktürkoğlu (dk. 59), Zaniolo (dk. 71) (Galatasaray)
Kırmızı kart: Hosseini (dk. 45+10) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Mertens, Adekugbe (Galatasaray)