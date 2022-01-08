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Spor Toto Süper Lig: Galatasray: 0 - GZT Giresunspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 20.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Giresunspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Karadeniz temsilcisinin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


11. dakikada topla buluşan Flavio, soldan bindiren Sergio'yu gördü. Soldan son çizgiye inen bu futbolcu penaltı noktası üzerindeki Suleymanov'a çıkardı. Suleymanov'un bekletmeden vuruşunda direğe de çarpan top filelere gitti. 0-1


34. dakikada Ömer Bayram'ın soldan kullandığı kornerde iyi yükselen Halil kafayı vurdu ancak Okan son anda gole engel oldu. Dönen topu savunma bir kez daha kornere yolladı.


44. dakikada sol kanatta topla buluşan Morutan rakibinden sıyrılıp arka direğe ortaladı. Bu noktada topla buluşan Emre Kılınç, direkt kaleye göndermek istedi ancak istediği gibi vuramayınca meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



Stat: Nef


Hakemler: Arda Kardeşler, Cevdet Kömürcüoğlu, Mehmet Emin Tuğral


Galatasaray: İsmail Çipe, Boey, Işık Kaan (Luyindama dk. 18), Nelsson, Ömer, Berkan, Cicaldau, Emre Kılınç, Morutan, Babel, Halil


Yedekler: Jankat, Yedlin, Assunço, Oğulcan, Atalay, Aytaç, Barış Alper, Bartuğ, Arda


Teknik Direktör: Fatih Terim


Giresunspor: Okan, Hayrullah, Sergen, Perez, Aziz, Pelupessy, Suleymanov, Sergio, Zeki, Flavio, Balde


Yedekler: Onurcan, Göktan, Umut Nayir, Diabate, Champness, Bacelar, Furkan, Çekdar, Fatih Yılmaz, Caner


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Gol: Suleymanov (dk. 11) (Giresunspor)

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