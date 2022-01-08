Spor Toto Süper Lig: Galatasray: 0 - GZT Giresunspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Giresunspor'u konuk etti. Karadeniz ekibi ilk yarıda bulduğu golle karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada sol kanatta topla buluşan Babel'in ceza sahasına gönderdiği ortada savunmadan seken top arka direkte Cicaldau'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun gelişine şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

58. dakikada Babel'in soldan yaptığı ortada Cicaldau'nun kafası Okan'dan dönerken Morutan kafayla tamamlamak istedi. Bir kez daha Okan'dan dönen topa bu kez Halil vurdu ancak Okan üst üste 3 pozisyonda gole izin vermedi.

72. dakikada sağ kanatta topla buluşan Boey'in ceza sahasına yaptığı ortada Morutan gelişine sert vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

Stat: Nef

Hakemler: Arda Kardeşler, Cevdet Kömürcüoğlu, Mehmet Emin Tuğral

Galatasaray: İsmail Çipe, Boey, Işık Kaan (Luyindama dk. 18), Nelsson, Ömer, Berkan (Aytaç dk. 46), Cicaldau (Barış Alper dk. 73), Emre Kılınç (Oğulcan dk. 46), Morutan, Babel, Halil (Arda Turan dk. 62)

Yedekler: Jankat, Yedlin, Assunçao, Atalay, Bartuğ

Teknik Direktör: Fatih Terim

Giresunspor: Okan, Hayrullah, Sergen, Perez, Aziz, Pelupessy, Suleymanov (Douglas dk. 87 ?), Serginho (Diabate dk. 75), Zeki, Flavio, Balde (Umut Nayir dk. 62)

Yedekler: Onurcan, Göktan, Champness, Furkan, Çekdar, Fatih Yılmaz, Caner

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Gol: Suleymanov (dk. 11) (Giresunspor)

Sarı kartlar: Aytaç, Nelsson (Galatasaray)