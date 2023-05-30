Spor Toto Süper Lig: İstanbulspor: 0 - Adana Demirspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında İstanbulspor, Adana Demirspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Emre Akbaba'nın vuruşunda kaleci Jensen meşin yuvarlağı çeldi.

20. dakikada sol tarafta topla buluşan Rodrigues ceza sahasına gönderdiği pasta, penaltı noktası üzerinde topla buluşan Emre Akbaba'nın dönerek yaptığı vuruşta direğe de çarpan top kaleci Jensen'de kaldı.

35. dakikada savunmanın kısa kalan pasında araya giren Gulbrandsen, topla birlikte ceza sahasına girip kaleci Jensen'le karşı karşıya kaldı. Gulbrandsen boş durumdaki Emre Akbaba gönderdi. Bu oyuncu da boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

45+1. dakikada sağ taraftan Lokilo'nun yaptığı ortada arka direkte yakın mesafeden Topalli'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanında auta gitti.

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Ümit Öztürk, Bahtiyar Birinci, Samet Çavuş

İstanbulspor: David Jensen, Demeaco Duhaney, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Ali Yaşar, Mahamadou Ba, Eduart Rroca, Onur Ergün, Sindrit Guri, Jason Lokilo, Jetmir Topalli

Yedekler: Alp Arda, Mirza Cihan, Valmir Veliu, Kerem Şen, Emir Kaan Gültekin, Okan Erdoğan, Muammer Sarıkaya, Adi Mehremic, Florian Loshaj, Michael Ologo

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Adana Demirspor: Goran Karacic, İsmail Çokçalış, Jorge Morel, Semih Güler, Kevin Rodrigues, Furkan Soyalp, Badou Ndiaye, Yusuf Erdoğan, Emre Akbaba, David Akintola, Fredrik Gulbrandsen

Yedekler: Vedat Karakuş, Abdurrahim Dursun, Younes Belhanda, Jovan Manev, Yusuf Sarı, Salih Kavrazlı, Mert Çetin, Samuel Nongoh, Gökhan İnler, Benjamin Stambouli

Teknik Sorumlu: Daniele Russo

Gol: Emre Akbaba (dk. 35) (Adana Demirspor)

Sarı kart: Emre Akbaba (Adana Demirspor)