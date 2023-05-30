Spor Toto Süper Lig: İstanbulspor: 0 - Adana Demirspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 36.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
58. dakikada Lokilo'nun sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Mehmet Yeşil'in kafa vuruşunda top direğin yanında auta çıktı.
69. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun pasta topla buluşan Emir Kaan Gültekin'in, ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Karacic'in müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.
90. dakikada Belhanda'nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Yusuf Sarı, bekletmeden içeri çevirdi. Kale önünde Gulbrandsen, boş kaleye yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 0-2
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Ümit Öztürk, Bahtiyar Birinci, Samet Çavuş
İstanbulspor: David Jensen, Demeaco Duhaney, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Ali Yaşar, Mahamadou Ba (Muammer Sarıkaya dk. 62), Eduart Rroca, Onur Ergün, Sindrit Guri (Florian Loshaj dk. 70), Jason Lokilo, Jetmir Topalli (Emir Kaan Gültekin dk. 62)
Yedekler: Alp Arda, Mirza Cihan, Valmir Veliu, Kerem Şen, Okan Erdoğan, Adi Mehremic, Michael Ologo
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Adana Demirspor: Goran Karacic, İsmail Çokçalış, Jorge Morel, Semih Güler, Kevin Rodrigues (Abdurrahim Dursun dk. 46), Furkan Soyalp (Younes Belhanda dk. 67), Badou Ndiaye (Benjamin Stambouli dk. 46), Yusuf Erdoğan (Yusuf Sarı dk. 62), Emre Akbaba, David Akintola (Samuel Nongoh dk. 79), Fredrik Gulbrandsen
Yedekler: Vedat Karakuş, Jovan Manev, Salih Kavrazlı, Mert Çetin, Gökhan İnler
Teknik Sorumlu: Daniele Russo
Goller: Emre Akbaba (dk. 35), Gulbrandsen (dk. 90) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Muammer Sarıkaya (İstanbulspor), Emre Akbaba (Adana Demirspor)