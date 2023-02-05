Spor Toto Süper Lig: İstanbulspor: 0 - Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 23.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında İstanbulspor, sahasında Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada Cavaleiro'nun pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Ahmed Hassan'ın şutunda kaleci Jensen'in çeldiği meşin yuvarlak köşe bayrağına yakın noktadan taca çıktı.
26. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta savunmadan seken top penaltı noktasında Doumbia'nın önüne düştü. Doumbia'nın yerden şutunda Ba'ya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.
37. dakikada rakip yarı alanda topu önüne Rroca rakibinden sıyrılarak pasını Valon Ethemi'ye aktardı. Sol çaprazdan ceza sahası içine giren Ethemi'nin şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Anıl Usta
İstanbulspor: David Jensen, Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Duhan Aksu, Mahamadou Ba (Florian Loshaj dk. 44 ?), Jason Lakilo, Eduart Rroca, Muammer Sarıkaya, Valon Ethemi, Emir Kaan Gültekin
Yedekler: Alp Arda, Eslem Öztürk, Oğuzhan Berber, Vefa Temel, Yusuf Ali Özer, Sindrit Guri, Ali Yaşar, Adi Mehremic, Jetmir Topalli
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Alanyaspor: Runarsson, Furkan Bayır, Leroy Fer, Balkovec, Zinedine Ferhat, Doumbia, Lusamba, Yusuf Özdemir, Efecan Karaca, Cavaleiro, Ahmed Hassan
Yedekler: Yusuf Karagöz, Umut Güneş, Erencan Yardımcı, Efkan Bekiroğlu, Wilson Eduardo, Fatih Aksoy, Daniel Candeias, Rassoul, Pedro Pereira, Oğuz Aydın
Teknik Direktör: Francesco Farioli
Sarı kart: Rroca (İstanbulspor)