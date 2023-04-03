Spor Toto Süper Lig: İstanbulspor: 0 - Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında İstanbulspor evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Karagümrük'ün 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Fabio Borini'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Mbaye Diagne'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci David Jensen'de kaldı.

27. dakikada Fabio Borini'nin pasında ceza sahası içi sağında topla buluşan Matteo Ricci'nin gelişine vuruşunda kaleci David Jensen meşin yuvarlağı çıkardı. Pozisyonun devamında ceza sahası içi sol çaprazdan Magomed Ozdoev'un vuruşunda da kaleci Jensen bir kez daha topu çıkardı.

27. dakikada Burak Kapacak'ın sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde topu alan Mbaye Diagne'nin düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

40. dakikada defanstan seken topu alan Emir Kaan Gültekin'in ceza yayından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya çıktı.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Abdullah Bora Özkara

İstanbulspor: David Jensen, Demeaco Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Florian Loshaj, Mahamadou Ba, Muammer Sarıkaya, Jason Lokilo, Valon Ethemi, Emir Kaan Gültekin

Yedekler: Alp Arda, Eslem Öztürk, Mirza Cihan, Oğuzhan Berber, Kerem Şen, Simon Deli, Ertuğrul Ersoy, Adi Mehremic, Emeka Eze, Jetmir Topalli

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Davide Biraschi, Ibrahim Dresevic, Bruno Rodrigues, Levent Mercan, Andrea Bertolacci, Matteo Ricci, Magomed Ozdoev, Burak Kapacak, Fabio Borini, Mbaye Diagne

Yedekler: Muzaffet Cem Kablan, Saba Lobjanidze, Adem Ljajic, Kerim Frei, Ebrima Colley, Lawrence Nicholas, Otabek Shukurov, Salih Dursun, Sofiane Feghouli, Rayyan Baniya

Teknik Direktör: Andrea Pirlo

Gol: Mbaye Diagne (dk. 27) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Emir Kaan Gültekin (İstanbulspor), Matteo Ricci (Fatih Karagümrük)