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Spor Toto Süper Lig: İstanbulspor: 0 - Fatih Karagümrük: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 27.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında İstanbulspor evinde karşılaştığı Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


67. dakikada sağ kanatta topu kapan Emeka Eze'nin ceza yayından sağından vuruşunda kaleci Batuhan Şen meşin yuvarlağı çeldi.


75. dakikada Emeka Eze'nin rakiplerini çalımlayıp ceza sahası içi sağ taraftan girip çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.


82. dakikada Demeaco Duhaney'in sağ kanattan ortasında arka direkte topu alan Valon Ethemi'nin sol çaprazdan vuruşunda kaleci Batuhan Şen meşin yuvarlağı çeldi.


90+4. dakikada ceza sahası dışı sol tarafında Davide Biraschi'nin Mehmet Yeşil'e yaptığı hareket sonrasında hakem Atilla Karaoğlan Biraschi'ye sarı kart gösterdi. Maçın 90. dakikasından da sarı kartı olan Davide Biraschi kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu


Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Abdullah Bora Özkara


İstanbulspor: David Jensen, Demeaco Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Florian Loshaj (Kerem Şen dk. 63), Mahamadou Ba, Muammer Sarıkaya (Simon Deli dk. 90+2 ?), Jason Lokilo (Adi Mehremic dk. 90+5 ?), Valon Ethemi (Ertuğrul Ersoy dk. 90+5 ?), Emir Kaan Gültekin (Emeka Eze dk. 63)


Yedekler: Alp Arda, Eslem Öztürk, Mirza Cihan, Oğuzhan Berber, Jetmir Topalli


Teknik Direktör: Fatih Tekke


Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Davide Biraschi, Bruno Rodrigues, İbrahim Dresevic, Levent Mercan, Andrea Bertolacci (Sofiane Feghouli dk. 74), Matteo Ricci (Otabek Shukurov dk. 86 ?), Magomed Ozdoev (Lawrence Nicholas dk. 86 ?), Burak Kapacak (Kerim Frei dk. 62), Fabio Borini (Ebrima Colley, dk. 74), Mbaye Diagne


Yedekler: Muzaffet Cem Kablan, Saba Lobjanidze, Adem Ljajic, Salih Dursun, Rayyan Baniya


Teknik Direktör: Andrea Pirlo


Gol: Mbaye Diagne (dk. 27) (Fatih Karagümrük)


Kırmızı kart: Davide Biraschi (dk. 90+4) (Fatih Karagümrük)


Sarı kartlar: Emir Kaan Gültekin, Florian Loshaj, Jason Lokilo, Emeka Eze, Ali Yaşar, Fatih Tekke (İstanbulspor), Matteo Ricci (Fatih Karagümrük)

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