İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Spor Toto Süper Lig: İstanbulspor: 0 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 34.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Galatasaray ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


7. dakikada Mertens'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında Oliveira topla buluştu. Oliveira'nın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.


12. dakikada Mertens'in pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Rashica'nın sert şutunda meşin yuvarlak uzak direkten oyun alanına döndü.


42. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Mertens'in direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.


45+6. dakikada İstanbulspor savunmasının hatasında Icardi ceza sahası içi sol çaprazında topun sahibi oldu. Kaleye sokulan Icardi'nin kale önüne çıkardığı pasta Rashica yerde kaldı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu VAR'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyerek penaltıya hükmetti.


45+11. dakikada Icardi'nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Jenssen'in sağından ağlarla buluştu. 0-1



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Abullah Bora Özkara, Cem Özbay


İstanbulspor: Jenssen, Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Duhan Aksu, Ba, Onur Ergün, Muammer Sarıkaya, Rroca, Ethemi, Eze


Yedekler: Alp Arda, Veliu, Oğuzhan Berber, Kerem Şen, Emir Kaan Gültekin, Guri, Ali Yaşar, Lokilo, Mehremic, Topalli


Teknik Direktör: Fatih Tekke


Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdulkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Torreira, Oliveira, Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Icardi


Yedekler: Okan Kocuk, Midtsjo, Yunus Akgün, Zaniolo, Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Adekugbe, Barış Alper Yılmaz, Mata


Teknik Direktör: Okan Buruk


Gol: Icardi (dk. 45+11 pen.)


Sarı kartlar: Rroca, Duhan Aksu (İstanbulspor)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.