Spor Toto Süper Lig: İstanbulspor: 0 - Galatasaray: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaştığı Galatasaray'a 2-0'lık skorla mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

65. dakikada Torreira ile ceza sahası içinde paslaşan Mertens'in kale önünden yerden plaseyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Jenssen'de kaldı.

73. dakikada Zaniolo'nun Mehmet Yeşil'e yaptığı müdahaleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu önce sarı kart olarak değerlendirdi. 75. dakikada VAR'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Numanoğlu, sarı kartı iptal ederek direkt kırmızı kart ile oyundan attı.

77. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Muammer Sarıkaya'nın plase vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

87. dakikada ceza sahası içine sol çaprazdan giren Kerem'in yerden ortaya çevirdiği topa kale önünde Icardi'nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

89. dakikada Kerem'in ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında dar açıda topla buluşan Icardi'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-2

90+4. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Muammer Sarıkaya'nın sert şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Abullah Bora Özkara, Cem Özbay

İstanbulspor: Jenssen, Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Duhan Aksu, Ba, Onur Ergün, Muammer Sarıkaya, Rroca (Emir Kaan Gültekin dk. 64), Ethemi (Lokilo dk. 64), Eze (Guri dk. 83 ?)

Yedekler: Alp Arda, Veliu, Oğuzhan Berber, Kerem Şen, Ali Yaşar, Mehremic, Topalli

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Galatasaray: Muslera, Dubois (Kaan Ayhan dk. 79), Nelsson, Abdulkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Torreira, Oliveira (Midtsjo dk. 46), Rashica (Zaniolo dk. 69), Kerem Aktürkoğlu (Berkan Kutlu dk. 90 ?), Mertens (Barış Alper Yılmaz dk. 79), Icardi

Yedekler: Okan Kocuk, Yunus Akgün, Gomis, Adekugbe, Mata

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Icardi (dk. 45+11 pen. ve 89) (Galatasaray)

Kırmızı kart: Zaniolo (dk. 75) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Rroca, Duhan Aksu, Okan Erdoğan (İstanbulspor), Midtsjo (Galatasaray)