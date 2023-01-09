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Spor Toto Süper Lig: İstanbulspor: 0 - Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 18.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında İstanbulspor evinde Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Gaziantep FK'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


22. dakika Kitsiou'nun sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Jevtovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya gitti.


25. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında Sagal'ın rakiplerini geçip içeriye çevirdiği topu alan Merkel'in vuruşunda defans meşin yuvarlağı kornere gönderdi.


38. dakikada Furkan Soyalp'ın sol taraftan kullandığı kornerde ön direkte iyi yükselen Jevtovic'in araka direğe doğru yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1



Stat: Necmi Kadıoğlu


Hakemler: Burak Şeker, Samet Çavuş, İlker Takpak


İstanbulspor: David Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Tuncer Duhan Aksu, Melih Kabasakal, Muammer Sarıkaya, Emir Kaan Gültekin, Valon Ethemi, İbrahim Yılmaz, Jetmir Topalli


Yedekler: Alp Arda, Aldin Cajic, Oğuzhan Berber, Owusu, Vefa Temel, Yusuf Ali Özer, Ologo, Ali Yaşar, Kağan Miray Bağış, Adi Mehremic


Teknik Direktör: Fatih Tekke


Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kitsiou, Ertuğrul Ersoy, Papy Djilobodji, Halil İbrahim Pehlivan, Jevtovic, Alexander Merkel, Angelo Sagal, Valmir Veliu, Furkan Soyalp, Joao Figueiredo


Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Aldin Tosca, Arda Kızıldağ, Ömürcan Artan, Berkan Küpelikılınç, Matej Hanousek, Luka Stankovski, Onurhan Babuşcu, Mirza Cihan, Mustafa Eskihellaç


Teknik Direktör: Erol Bulut


Gol: Jevtovic (dk. 38) (Gaziantep FK)

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