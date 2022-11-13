Spor Toto Süper Lig: İstanbulspor: 0 - Hatayspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 14.
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında İstanbulspor, Hatayspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
22. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahasında giren Ribeiro, Ologo'nun müdahalesiyle yerde kalınca hakem Mert Güzenge penaltı noktasını gösterdi.
24. dakikada penaltı atışını kullanan El Kaabi, kaleci Jensen'in solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
26. dakikada Ethemi'nin sol kanattan son çizgiye inip cezasına gönderdiği pasta kale sahasında Topalli'nin kayarak yaptığı vuruş üstten auta gitti.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Mert Güzenge, Mehmet Salih Mazlum, Selahattin Altay
İstanbulspor: David Jensen, Oğuzhan Berber, Michael Ologo, Mehmet Yeşil, Duhan Aksu, Eduart Rroca, Okan Erdoğan, Melih Kabasakal, Valon Ethemi, Jetmir Topalli, İbrahim Yılmaz
Yedekler: Alp Arda, Kristal Abazaj, Vefa Temel, Emir Kaan Gültekin, Patrick Ebert, Demeaco Duhaney, Yusuf Ali Özer, Sindrit Guri, Ali Yaşar, Kağan Miray Bağış
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet, Recep Burak Yılmaz, Burak Öksüz, Samuel Adekugbe, Onur Ergün, Aabid Rayane, El Kaabi, Ruben Ribeiro, Kaan Kanak, Ze Luis
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Yavuz Buğra Boyar, Simon Falette, Musa Çağıran, Mehdi Boudjemaa, Saba Lobjanidze, Muhammed Mert, Kevin Varga, Kerim Alıcı, Sadık Baş
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Gol: El Kaabi (dk. 24 pen.) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Rroca (İstanbulspor), El Kaabi (Hatayspor)