Spor Toto Süper Lig: İstanbulspor: 0 - Hatayspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 14.
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında İstanbulspor, sahasında Hatayspor'a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Rroca'nın ceza sahası içi sağ çaprazından kaleye vuruşunda kale çizgisine paralel geçen top direkten oyun alanına döndü. Meşin yuvarlağı sol tarafta önünde bulan Topalli'nin arka direkteki vuruşu yan ağlarda kaldı.
56. dakikada İstanbulspor atağında sol taraftan Buhan'ın ortasında ceza sahası içinde İbrahim'in kafa vuruşunda kaleci Erce topu kornere çeldi.
81. dakikada Lobjanidze, sol kanatta çalımlarla ilerledikten sonra ortasını ceza alanına gönderdi. Sağ çaprazda meşin yuvarlağı önüne alan Ze Luis'in yerden vuruşunda kaleci Jensen topu çeldi. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Mert Güzenge, Mehmet Salih Mazlum, Selahattin Altay
İstanbulspor: David Jensen, Oğuzhan Berber, Michael Ologo, Mehmet Yeşil, Duhan Aksu, Eduart Rroca, Okan Erdoğan (Patrick Ebert dk. 63), Melih Kabasakal (Kristal Abazaj dk. 81 ?), Valon Ethemi, Jetmir Topalli, İbrahim Yılmaz
Yedekler: Alp Arda, Vefa Temel, Emir Kaan Gültekin, Demeaco Duhaney, Yusuf Ali Özer, Sindrit Guri, Ali Yaşar, Kağan Miray Bağış
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet, Recep Burak Yılmaz, Burak Öksüz, Samuel Adekugbe, Onur Ergün (Musa Çağıran dk. 74), Aabid Rayane, El Kaabi, Ruben Ribeiro (Mehdi Boudjemaa dk. 74), Kaan Kanak (Saba Lobjanidze dk. 63), Ze Luis (Kevin Varga dk. 88 ?)
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Yavuz Buğra Boyar, Simon Falette, Muhammed Mert, Kerim Alıcı, Sadık Baş
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Gol: El Kaabi (dk. 24) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Rroca, Ologo, Ebert (İstanbulspor), El Kaabi, Onur Ergün, Kaan Kanak, Aabid, Boudjemaa (Hatayspor)