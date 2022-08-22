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Spor Toto Süper Lig: İstanbulspor: 0 - Konyaspor: 4 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 3.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında İstanbulspor evinde karşılaştığı Konyaspor'a 4-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


56. dakikada Zymer Bytyqi'nin sol kanattan ceza sahası içine girip ortasında kale önünde Mehmet Yeşil'in ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3


67. dakikada ceza sahası içi sol çaprazdan Zymer Bytyqi'nin uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.


68. dakikada Michalak, sağ taraftan ceza sahası içine girmek isterken, Ologo'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Burak Şeker bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.


69. dakikada penaltıda topun başına geçen Guilherme meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-4



Stat: Necmi Kadıoğlu


Hakemler: Burak Şeker, Mehmet Salih Mazlum, Mehmet Emin Tuğral


İstanbulspor: David Jensen, Oğuzhan Berber (Kağan Miray Bağış dk. 60), Okan Erdoğan (Aldin Cajic dk. 72), Mehmet Yeşil, Tuncer Duhan Aksu (Ologo dk. 46), Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya (Emir Kaan Gültekin dk. 72), Melih Kabasakal, Jetmir Topalli, Valon Ethemi (Patrick Ebert dk. 60), İbrahim Yılmaz


Yedekler: Alp Arda, Ferhat Yazgan, Kristal Abazaj, Abdullah Dijlan Aydın, Yusuf Ali Özer


Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz


Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz (Cebrail Karayel dk. 73), Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Amir Hadziahmetovic, Endri Çekiçi (Amar Rahmanovic dk. 65), Robert Muric (Michalak dk. 65 ?, Uche Ikpeazu dk. 79 ?), Zymer Bytyqi, Domagoj Pavicic (Soner Dikmen dk. 65), Muhammet Demir


Yedekler: Erhan Erentürk, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazgılı, Adem Eren Kabak, Bruno Paz


Teknik Direktör: İlhan Palut


Goller: Endri Çekiçi (dk. 29), Muhammet Demir (dk. 44 pen.), Mehmet Yeşil (dk. 56 k.k.), Guilherme (dk. 69 pen.) (Konyaspor)


Sarı kartlar: Adil Demirbağ, Ahmet Oğuz, Amir Hadziahmetovic (Konyaspor), Ologo (İstanbulspor)

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